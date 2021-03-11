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1 год "химии" за угрозы на заборе

11.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

1 год ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа  за угрозы в адрес журналистов издания "СБ. Беларусь сегодня". Суд Советского района столицы вынес приговор 36-летнему минчанину. Подсудимый признан виновным в хулиганстве – умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Максимальный срок по этой статье - 2 года лишения свободы. 

Владимир Рябов, помощник прокурора Советского района г. Минска"В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый 23 сентября 2020 года нанес на металлическом заборе по улице Богдана Хмельницкого надпись оскорбительного характера с угрозой применения насилия. Также причинил имущественный вред ОАО "Стройтрест № 35".

 
Теги: Минск
 
 
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1 год ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа  за угрозы в адрес журналистов издания "СБ. Беларусь сегодня". Суд Советского района столицы...
 
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