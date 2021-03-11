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1 год "химии" за угрозы на заборе
11.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT1 год ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа за угрозы в адрес журналистов издания "СБ. Беларусь сегодня". Суд Советского района столицы вынес приговор 36-летнему минчанину. Подсудимый признан виновным в хулиганстве – умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Максимальный срок по этой статье - 2 года лишения свободы.
Владимир Рябов, помощник прокурора Советского района г. Минска: "В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый 23 сентября 2020 года нанес на металлическом заборе по улице Богдана Хмельницкого надпись оскорбительного характера с угрозой применения насилия. Также причинил имущественный вред ОАО "Стройтрест № 35".
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1 год ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа за угрозы в адрес журналистов издания "СБ. Беларусь сегодня". Суд Советского района столицы...
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