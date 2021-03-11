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Прогноз погоды на 12 марта
11.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. 12 марта резкое изменение погодных условий: во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с, днем местами по востоку до 22 м/с. На большей части территории осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь), местами сильный снег, метель.
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Погодные условия в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. 12 марта резкое изменение погодных условий: во многих...
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