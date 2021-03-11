Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минском зоопарке постепенно меняют зимний рацион животных на весенний В ежедневном меню больше овощей. Когда установится стабильная плюсовая температура, ламы, овцы и лошади будут кормиться травой и ветками деревьев. С наступлением...

В ежедневном меню больше овощей. Когда установится стабильная плюсовая температура, ламы, овцы и лошади будут кормиться травой и ветками деревьев. С наступлением тепла изменится и рацион хищников - на их корм понадобится меньше мяса, чем зимой.Кстати, показательные кормления животных можно будет увидеть уже в эти выходные. Это один из пунктов программы масштабного празднования щедрой Масленицы.Кроме гуляний и конкурсов, на территории зоопарка будет работать и детская ярмарка. Всех посетителей бесплатно будут угощать блинами с разными начинками. Вкусные масленичные лакомства ждут и обитателей зоопарка.