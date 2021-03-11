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В Минском зоопарке постепенно меняют зимний рацион животных на весенний

11.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В ежедневном меню больше овощей. Когда установится стабильная плюсовая температура, ламы, овцы и лошади будут кормиться травой и ветками деревьев. С наступлением тепла изменится и рацион хищников - на их корм понадобится  меньше мяса, чем зимой.

Кстати, показательные кормления животных можно будет увидеть уже в эти выходные. Это один из пунктов программы масштабного празднования щедрой Масленицы.

Кроме гуляний и конкурсов, на территории зоопарка будет работать и детская ярмарка. Всех посетителей бесплатно будут угощать блинами с разными начинками. Вкусные масленичные лакомства ждут и обитателей зоопарка.

 
 
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В ежедневном меню больше овощей. Когда установится стабильная плюсовая температура, ламы, овцы и лошади будут кормиться травой и ветками деревьев. С наступлением...
 
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