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В Минском зоопарке постепенно меняют зимний рацион животных на весенний
11.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ ежедневном меню больше овощей. Когда установится стабильная плюсовая температура, ламы, овцы и лошади будут кормиться травой и ветками деревьев. С наступлением тепла изменится и рацион хищников - на их корм понадобится меньше мяса, чем зимой.
Кстати, показательные кормления животных можно будет увидеть уже в эти выходные. Это один из пунктов программы масштабного празднования щедрой Масленицы.
Кроме гуляний и конкурсов, на территории зоопарка будет работать и детская ярмарка. Всех посетителей бесплатно будут угощать блинами с разными начинками. Вкусные масленичные лакомства ждут и обитателей зоопарка.
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В ежедневном меню больше овощей. Когда установится стабильная плюсовая температура, ламы, овцы и лошади будут кормиться травой и ветками деревьев. С наступлением...
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