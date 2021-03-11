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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 17 тысяч человек трудоустроены в Минской области в 2020 году Более 17 тысяч человек трудоустроены в прошлом году в Минской области. Еще почти 800 безработных направлены на обучение. Сегодня главная задача перед каждым регионом...

Более 17 тысяч человек трудоустроены в прошлом году в Минской области. Еще почти 800 безработных направлены на обучение. Сегодня главная задача перед каждым регионом - обеспечить людей работой и достойной заработной платой. Об этом говорили профильные специалисты во время круглого стола в Вилейке. Наибольшим спросом у нанимателей пользуются рабочие профессии. В топе водители, швеи и повара. Также востребованы средний медперсонал и руководители среднего звена.Сегодня можно открыть и свое дело. Для этого государство выделяет субсидии - финансовую помощь. Это хороший толчок для малого бизнеса. Всего в Минской области за 2020 такую помощь получили почти 300 человек.