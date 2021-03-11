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Более 17 тысяч человек трудоустроены в Минской области в 2020 году
11.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБолее 17 тысяч человек трудоустроены в прошлом году в Минской области. Еще почти 800 безработных направлены на обучение. Сегодня главная задача перед каждым регионом - обеспечить людей работой и достойной заработной платой. Об этом говорили профильные специалисты во время круглого стола в Вилейке. Наибольшим спросом у нанимателей пользуются рабочие профессии. В топе водители, швеи и повара. Также востребованы средний медперсонал и руководители среднего звена.
Олег Токун, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси: "Рынок труда ведь неоднороден. И если мы в целом говорим о стране, то вроде да, ситуация спокойная. Если мы говорим о Минской области, то надо отметить, что здесь один из самых низких уровней безработицы, самый высокий уровень занятости. Но вместе с тем есть определенные территории, на которые нужно обратить пристальное внимание. В Минской области на 2021 год таких районов определено 6".
Сегодня можно открыть и свое дело. Для этого государство выделяет субсидии - финансовую помощь. Это хороший толчок для малого бизнеса. Всего в Минской области за 2020 такую помощь получили почти 300 человек.
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Более 17 тысяч человек трудоустроены в прошлом году в Минской области. Еще почти 800 безработных направлены на обучение. Сегодня главная задача перед каждым регионом...
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