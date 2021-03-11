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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рекомендации водителям во время сложных дорожных условий Сложные дорожные условия сохраняются в Минской области. Сегодня в прогнозах осадки в виде снега, особенно в вечернее и ночное время. На отдельных участках дорог...

Сложные дорожные условия сохраняются в Минской области. Сегодня в прогнозах осадки в виде снега, особенно в вечернее и ночное время. На отдельных участках дорог возможна гололедица. А это причина повышения аварийности. Поэтому Госавтоинспекция предупреждает водителей и рекомендует учитывать контрастные погодные условия, выбирать безопасную скорость и дистанцию, не допускать резких маневров и торможений. Особенно внимательными следует быть и во время движения на мостах, путепроводах, на закруглениях и спусках. В населенных пунктах необходимо снижать скорость перед приближением к пешеходным переходам.Завтра местами также ожидается мокрый снег и гололедица. Предупреждают синоптики и о сильном ветре - объявлен оранжевый уровень опасности. Водителям рекомендуют не парковать авто под высокими деревьями и рядом с неустойчивыми конструкциями.