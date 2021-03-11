ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске в 2021 году сдадут в эксплуатацию 53 жилых дома

11.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В столице в нынешнем году сдадут в эксплуатацию 53 жилых дома. Это 600 тысяч квадратных метров, из которых почти пятая часть - квартиры с государственной поддержкой. Масштабное строительство ведется в Октябрьском, Центральном и Московском районах города. 

Кстати, один из нынешних трендов - электродома. Объекты, где нет привычного центрального теплоснабжения. Оно генерируется из локальной котельной, рядом во дворе находится и трансформаторная подстанция. Первый такой электродом в Минске этой весной сдадут в районе улиц Грушевской и Папанина. В перспективе жилье полностью на электричестве точечно возведут в разных частях Минска.

Максим Денисик, заместитель директора управления  капитального строительства Центрального района г. Минска: "В плане экономики жильцы будут платить за потребляемую тепловую энергию. То есть обычное стандартное водяное отопление. Зайдя в квартиру, мы не увидим никаких особенностей, это стандартные радиаторы. Но вид топлива отличается. Это электричество. Согласно комплексному развитию энергетики в Республике Беларусь и с учетом ввода АЭС, я считаю,  необходимо и правильно использовать электроэнергию. Жильцы экономически терять ничего не будут, наоборот только приобретать".

В столице продолжают возводить и арендное жилье. Сейчас строят два таких дома, один из которых сдадут уже в этом месяце. Там будет более 240 квартир.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице в нынешнем году сдадут в эксплуатацию 53 жилых дома. Это 600 тысяч квадратных метров, из которых почти пятая часть - квартиры с государственной поддержкой....
 
Новости дня
Новости общества
 
Т. Янковский: Закон об абортах в Польше самый строгий в Европе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by