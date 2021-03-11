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В Минске в 2021 году сдадут в эксплуатацию 53 жилых дома
11.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ столице в нынешнем году сдадут в эксплуатацию 53 жилых дома. Это 600 тысяч квадратных метров, из которых почти пятая часть - квартиры с государственной поддержкой. Масштабное строительство ведется в Октябрьском, Центральном и Московском районах города.
Кстати, один из нынешних трендов - электродома. Объекты, где нет привычного центрального теплоснабжения. Оно генерируется из локальной котельной, рядом во дворе находится и трансформаторная подстанция. Первый такой электродом в Минске этой весной сдадут в районе улиц Грушевской и Папанина. В перспективе жилье полностью на электричестве точечно возведут в разных частях Минска.
Максим Денисик, заместитель директора управления капитального строительства Центрального района г. Минска: "В плане экономики жильцы будут платить за потребляемую тепловую энергию. То есть обычное стандартное водяное отопление. Зайдя в квартиру, мы не увидим никаких особенностей, это стандартные радиаторы. Но вид топлива отличается. Это электричество. Согласно комплексному развитию энергетики в Республике Беларусь и с учетом ввода АЭС, я считаю, необходимо и правильно использовать электроэнергию. Жильцы экономически терять ничего не будут, наоборот только приобретать".
В столице продолжают возводить и арендное жилье. Сейчас строят два таких дома, один из которых сдадут уже в этом месяце. Там будет более 240 квартир.
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В столице в нынешнем году сдадут в эксплуатацию 53 жилых дома. Это 600 тысяч квадратных метров, из которых почти пятая часть - квартиры с государственной поддержкой....
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