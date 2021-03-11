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МВД рассказало о состоянии задержанного блогера Сергея Петрухина

11.03.2021 18:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Состояние брестского блогера Сергея Петрухина, находящегося в могилевской тюрьме, оценивается как удовлетворительное, сообщили Sputnik в Департаменте исполнения наказаний МВД Беларуси.

© Photo : БелаПАН
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"Все лица содержатся с соблюдением всех норм, согласно закону Республики Беларусь "О порядке и условиях содержания лиц под стражей". В настоящее время состояние Сергея Петрухина оценивается как удовлетворительное", – отметили в пресс-службе ведомства.

Блогер содержится в могилевской тюрьме №4. Некоторые Telegram-каналы в четверг 11 марта распространили информацию о том, что он порезал себе вены. Сообщалось, что Петрухин сделал это в знак протеста из-за антисанитарных условий в камере, а также невозможности находиться вместе с присутствующим там контингентом. По этой причине его отправили на 20 дней в карцер. Блогер пробудет там до 17 марта.

Суд над Сергеем Петрухиным и Александром Кабановым начался 11 февраля, он проходит в Могилеве. Многим белорусам эти блогеры известны как борцы против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Мужчинам предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), им грозит до трех лет лишения свободы. Им также вменяются оскорбление представителя власти и судьи.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сейчас Петрухин находится в могилевской тюрьме, его обвиняют в организации массовых беспорядков, а также оскорблении представителей власти и судей.
 
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