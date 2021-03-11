Небесный Феррари: в минском аэропорту приземлился необычный самолет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Турбовинтовой частный самолет Piaggio P180 Avanti приземлился сегодня в Национальном аэропорту Минск, рассказали Sputnik в пресс-службе аэровокзала.

Рейс был чартерный, и согласно сервису flightradar24, прилетел из Софии в 10:43. Из Минска в Софию он отправился в 12:53.

"Нам неизвестно, кто и по каким целям прилетел на этом самолете, но сам факт, что такой редкий борт залетел в Минск – уже интересно", - пояснили в аэропорту.

© Photo : Национальный аэропорт Минск Турбовинтовой частный самолет Piaggio P180 Avanti

За всю историю минского аэровокзала Piaggio P180 Avanti лишь несколько раз прилетал сюда. Самолет примечателен тем, что крылья, помимо средней части корпуса, располагаются на носу борта – большая редкость для судов гражданской авиации. Толкающие винты также расположены в необычном месте и прикреплены к мотору сзади, а не спереди.

За свои необычные формы самолет как только не называют: осьминогом, пылесосом, уткой, крокодилом, жужой и даже небесным "Феррари".

Самолет произвели на итальянской авиастроительной компании Piaggio Aero, которой руководит семейство Пьеро Феррари, вице-президента автомобилестроительной компании Феррари.