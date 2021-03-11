ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Небесный Феррари: в минском аэропорту приземлился необычный самолет

11.03.2021 19:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Турбовинтовой частный самолет Piaggio P180 Avanti приземлился сегодня в Национальном аэропорту Минск, рассказали Sputnik в пресс-службе аэровокзала.

Рейс был чартерный, и согласно сервису flightradar24, прилетел из Софии в 10:43. Из Минска в Софию он отправился в 12:53.

"Нам неизвестно, кто и по каким целям прилетел на этом самолете, но сам факт, что такой редкий борт залетел в Минск – уже интересно", - пояснили в аэропорту.

© Photo : Национальный аэропорт Минск
Турбовинтовой частный самолет Piaggio P180 Avanti

За всю историю минского аэровокзала Piaggio P180 Avanti лишь несколько раз прилетал сюда. Самолет примечателен тем, что крылья, помимо средней части корпуса, располагаются на носу борта – большая редкость для судов гражданской авиации. Толкающие винты также расположены в необычном месте и прикреплены к мотору сзади, а не спереди.

За свои необычные формы самолет как только не называют: осьминогом, пылесосом, уткой, крокодилом, жужой и даже небесным "Феррари".

Самолет произвели на итальянской авиастроительной компании Piaggio Aero, которой руководит семейство Пьеро Феррари, вице-президента автомобилестроительной компании Феррари.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подобные самолеты, который из-за внешнего вида называют и осьминогом, и крокодилом, довольно редко залетает в воздушную гавань белорусской столицы.
 
Новости дня
Новости общества
 
МВД рассказало о состоянии задержанного блогера Сергея Петрухина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by