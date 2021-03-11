5220 рублей штрафа маме и 25 суток менеджеру банка. Как жителей Лебяжьего осудили по обновленному КоАП

Источник материала: Tut.by

Вечером 10 марта в минском микрорайоне «Лебяжий» задержали более десяти человек — тех, кто был на площадке между домами 125 и 127 по проспекту Победителей. Как указано в протоколе милиции, они собрались на незаконное пикетирование. Сегодня нескольких мужчин судили по части 3 статьи 24.23 обновленного КоАП, которая предусматривает до 30 суток ареста. Судили и женщин, в том числе тех, у кого есть несовершеннолетние дети. Хотя по новому Процессуально-исполнительному кодексу об административных правонарушениях их не могли задерживать дольше, чем на три часа, они провели ночь на Окрестина.



Фото: Reuters

20 суток по обновленному КоАП за «незаконное пикетирование» и еще пять — за неповиновение

Вечер и часть ночи с 10 на 11 марта близкие задержанных в Лебяжьем минчан провели под стенами Центрального РУВД Минска. С утра они уже были в суде, ждали, когда дела их родных поступят в канцелярию.

Ближе к 12 часам дня в расписании судьи Дмитрия Карсюка (суд Центрального района Минска) появилось три фамилии: Андреев, Дубовик, Халецкий. На каждого составлено по два протокола — за повторное участие в несанкционированном массовом мероприятии (часть 3 статьи 24.23 КоАП) и неповиновение требованиям должностного лица (статья 24.3 КоАП). На рассмотрение каждого дела отведено по 20 минут.

Александр Андреев живет на улице Камайской — это в микрорайоне «Лебяжий». Ему 34 года, с высшим образованием, женат, сыну 7 лет, в данный момент не работает.

В Центральном РУВД на него составили два протокола. Первый — за то, что 10 марта в период с 20.25 по 20.30 находился у дома № 125 на проспекте Победителей и «умышленно нарушил установленный статьей 10 Закона „О массовых мероприятиях“ порядок проведения пикетирования, что выразилось в принятии им активного участия в несанкционированном пикетировании в количестве 20 человек без соответствующего разрешения Мингорисполкома, который проводился с целью публичного выражения своих общественно-политических настроений». Андреев, говорится в протоколе, находился среди участников пикета, которые выкрикивали лозунг «Жыве Беларусь».

Еще одно правонарушение, которое ему вменяется, — неповиновение законному требованию должностного лица.

Согласно протоколу по статье 24.3 КоАП, «10 марта около 20.43 у дома 48/1 по улице Орловской имел умысел на неповиновение законному требованию должностного лица государственного органа — сотрудника ОВД, милиционера Иванова при исполнении им служебных полномочий». Неповиновение, указано в протоколе, выразилось в том, что при сопровождении в здание Центрального РУВД Александр Андреев «начал упираться ногами в землю и хватал за форменное обмундирование».

Ровно такие же протоколы — слово в слово — составлены на других жителей Лебяжьего.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ни по одному из вменяемых правонарушений свою вину Александр Андреев не признал. И рассказал суду, что вечером 10 марта примерно в 19.40 вышел из дома на пробежку «в соответствующей форме».

— На обратном пути увидел знакомых, подошел к ним поздороваться. В какой-то момент со всех сторон нас окружили сотрудники и задержали всех, кто находился на площадке. Они потребовали, чтобы мы не расходились и сели в микроавтобусы, которые стояли неподалеку. Мы все послушно это выполнили и ничего не нарушали. Точно так же и в Центральном РУВД. Все требования, которые были озвучены сотрудником, я выполнял. Думаю, это все подтверждается записями с регистратора. Никаких лозунгов, флагов, политических заявлений не было, что, опять же, может быть подтверждено видео с регистратора. <…> То, что написано в протоколах, недействительно.

Данные свидетеля-милиционера, который выступает в суде, изменены «в связи с возможными угрозами сотрудникам РУВД, их родным и близким».

«Иванов Иван Иванович» рассказывает суду практически то же, что указано в протоколе.

— 10 марта совместно с сотрудниками ОМОНа несли службу по обеспечению правопорядка на территории Центрального района города Минска. В период с 20.25−20.30 мы находились в районе проспекта Победителей, 125, где обратили внимание на группу граждан в количестве 20 человек, которые приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии — пикетировании. Они выкрикивали лозунги, такие как «Жыве Беларусь». Данное мероприятие не согласовывалось Мингорисполкомом. Об этом мне было известно, так как перед заступлением на службу обнаружил информацию о разрешенных массовых мероприятиях. <…> Пикетирование группа граждан проводила с целью выражения общественно-политических настроений и недовольства действующей власти.



Снимок сделан осенью 2020-го года, задолго до событий, который разбирали сегодня в суде. Фото: читатель

Свидетель говорит, что все сотрудники милиции были в форменном обмундировании темно-синего цвета. Александр Андреев утверждает, что ни одного милиционера в форме там не было.

— А еще хотел бы услышать комментарии свидетеля, после того как будут рассмотрены видеоматериалы.

— Ни при задержании, ни при сопровождении видеосъемка не велась, — говорит «Иван Иванов».

— Велась, — настаивал Андреев. — Регистраторы были у сотрудников в штатском. Потом, при опросе, нас также записывали на видео.

Ни одно из ходатайств Александра — истребовать записи видеокамер с дома № 125 и с видеорегистраторов сотрудников милиции — судья Дмитрий Карсюк не удовлетворил, «поскольку совокупности исследуемых доказательств достаточно для принятия решения».

Он решил: признать виновным и назначить наказание в виде ареста — 20 суток по статье 24.23 и еще пять — за неповиновение. Итого — 25 суток в сумме.

25 суток за «незаконное пикетирование» с флагом в кармане и еще пять — за неповиновение

Следующим рассматривали дело Дмитрия Дубовика. Ему 31 год, живет на улице Ратомской, не женат, детей нет. Его также задержали вечером 10 марта на проспекте Победителей, 125 и составили на него два протокола. Ни по одному из них свою вину он не признает

— На площадку между домами я пришел один. Затем сразу же подошли лица в гражданской форме. Сначала подумал: прохожие. Затем они сказали: «Не расходимся». Так я понял, что это задержание. Попросили пройти к микроавтобусам, нас обыскали, у меня в кармане был флаг.

— Что вы там делали один? — поинтересовался судья Карсюк.

— Свежим воздухом дышал. Я обычно приходу с работы, сплю час и потом гуляю.

— Какой флаг был при себе?

— БЧБ.

— Для чего он вам?

— Если была бы акция, возможно, принял бы участие, а может быть, и нет.

Дмитрий Дубовик утверждал, что пикета на площадке не было и сопротивления у здания РУВД он не оказывал. Чтобы это подтвердить, просил суд истребовать записи с видеокамер отделения милиции, на которых, по его словам, видно, как всех задержанных привезли в РУВД.

Но, как утверждал все тот же «Иван Иванович», «именно то место, где вы оказали неповиновение, не захватывается [камерами]».

27 минут на разбирательство — и судья на месте приходит к решению, что вина Дубовика доказана. За пикетирование Дмитрий Карсюк назначает ему 25 суток ареста, за неповиновение — еще пять. В итоге за решеткой житель Лебяжьего проведет 30 дней.

«В протоколе, по крайней мере, у меня перепутан род. В тексте протокола речь идет о каком-то лице женского пола»

Максима Халецкого — жителя Лебяжьего и менеджера одного из белорусских банков — судят во время перерыва на обед.

Ему 36 лет, получил высшее образование, женат, детей нет. Обращает внимание суда, что помогает в уходе за бабушкой и дедушкой — опекуном не является, но каждый месяц платит за них коммунальные платежи и покупает продукты.

После задержания на Максима Халецкого также составили два протокола об административных правонарушениях — за незаконное пикетирование и неповиновение требованиям сотрудника милиции.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— То, что вменяется в вину, понятно. Виновным себя категорически не признаю, — уверенно сказал Максим Халецкий и сразу же заявил несколько ходатайств: приобщить к делу видео с камер наблюдения, установленных на домах 125 и 127, с видеорегистраторов «Дозор», «которые установлены на каждом сотруднике», вызвать в качестве свидетелей других граждан, которые были задержаны вместе с ним, а также сделать запрос его характеристики с места работы «как человека честного и принципиально, который никогда не обманывает и пользуется доверием в коллективе, чтобы не подвергать сомнению мои слова».

— Безусловно, буду давать объяснения, чтобы защитить свои честь и достоинство.

Из слов Максима Халецкого становится понятно, что он точно не знает, кто его задерживал. Только по тому, что его привезли в Центральное РУВД, он сделал вывод, что это сотрудники силовых структур.

— Они были в гражданской форме, лично мне свои удостоверения не предоставляли. Поэтому я могу только предполагать, что это были они.

По словам Халецкого, примерно в 20.15 он вышел из дома — это может подтвердить камера видеонаблюдения, установленная на подъезде.

— Цель моего выхода из дома — ежедневная вечерняя прогулка. Дело в том, что недавно, после определенных мероприятий Центрального РУВД, я заболел COVID-19, болезнь прошла не очень гладко. В связи с этим для восстановления правильной работы легких мой терапевт порекомендовал совершать регулярные вечерние прогулки, чтобы давать аэробную нагрузку на организм. Что я и делал. На работе у меня достаточно большой объем дел: у нас в стране экономические проблемы, поэтому приходится задерживаться допоздна. Приехал домой, перекусил, переоделся и вышел на прогулку.

Во время прогулки, рассказал Максим, он обратил внимание «на группу людей, которые стояли спокойно, не держали никакой символики». Подошел поговорить и поинтересоваться у соседей, почему они собрались. Халецкий утверждает, что их было не 20 человек, как указано в протоколе, а человек 10−15. Буквально спустя пару минут всех задержали «граждане в штатском».



Иллюстративный снимок. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

После того как их привезли в РУВД, рассказал суду Максим Халецкий, ни он, ни другие задержанные, которые были вместе с ним, не оказывали сопротивление.

— Все граждане добровольно покинули микроавтобус и спокойно прошли в здание Центрального РУВД. Кроме того, я обратил внимание, что то место, где припаркованы микроавтобусы, находится под камерами видеонаблюдения. Ранее из прессы слышал о том, что все зоны общественной безопасности находятся под регулярным мониторингом. Соответственно, видеозаписей с этого места не может не быть. <…> Хочу обратить внимание суда, который, как я понимаю, заинтересован в правдивом рассмотрении дела, что все протоколы носят одинаковый шаблонный характер, как будто люди — это роботы и совершают одинаковые действия. В этом я убедился, когда находился в РУВД, ожидая этапирования в ИВС на Окрестина.

Со слов соседей, которых задержали в тот же вечер, у Максима Халецкого «сложилось убеждение», что людям, которых ранее задерживали по статье 23.34 КоАП, дополнительно вменяется протокол за неповиновение.

— Кроме того, протоколы носят формальный характер. На это указывает полностью идентичный текст. Предполагаю, что сопротивление не может быть одинаковым у разных людей. Более того, в протоколе, по крайней мере, у меня перепутан род. В тексте протокола речь идет о каком-то лице женского пола. Там указано «ею, ей» и так далее. Это еще один фактор того, что протокол составлен формально. И заинтересованности в настоящем рассмотрении дела, установлении моей вины не было ни у кого из составлявших этот протокол.

— Желаете ли вы заявить отводы судье, секретарю заседания? Еще раз у вас выясняю, — отреагировал на слова Халецкого судья.

— Мне непонятно, почему вы повторно задаете этот вопрос.

— Вы произнесли слово «заинтересованность». Для того чтобы правильно понять вашу мысль.

— Я говорил про лиц, составляющих протокол об административном правонарушении. У меня возникли сомнения и появились основания полагать, что заинтересованности в установлении истинной вины у людей, составлявших протокол, нет. Он шаблонный. Несмотря на то, что по прибытии в РУВД все задержанные были опрошены сотрудниками Центрального РУВД, и были даны разные объяснения, это было полностью проигнорировано. Состав правонарушения у всех как будто под копирку.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Максима Халецкого, за те несколько минут, пока он находился на площадке между домами, никто никаких лозунгов не выкрикивал, флагов и плакатов не демонстрировал.

— Вменяемое правонарушение никак не может соответствовать действительности.

По делу Максима Халецкого «Иванов Иван Иванович» рассказал примерно то же, что и у других задержанных. Заступил на службу вместе с сотрудниками ОМОН, в 20.25 «обратил внимание на группу граждан в количестве 20 человек, которые участвуют в массовом мероприятии — пикетировании». Так они выражали «несогласие с действующей властью и проведением выборов».

— Что делал Халецкий? — спросил судья.

— Он с 20.25 до 20.30 находился среди этих граждан, которые выкрикивали лозунг «Жыве Беларусь».

— Оказывал ли какое-либо неповиновение сотрудникам внутренних дел?

— Насколько мне известно, нет.

После этого судья Дмитрий Карсюк обратился к письменным материалам дела, в них, в частности, протоколе опроса свидетеля утверждалось обратное: якобы на требование пройти в здание РУВД Халецкий не реагировал, а после вовсе оказал неповиновение, упирался ногами и хватался за форменное обмундирование.

— Просто забыл, что было неповиновение. Из-за количества задержанных немножко перепутал, — в конце концов сказал свидетель.

— Так в итоге Халецкий добровольно прошел в здание РУВД?

— Я склоняюсь к своим ранее данным объяснениям.

Со своей стороны Максим Халецкий задал свидетелю много вопросов: в чем он был одет и как его идентифицировали.

— Во время пикетирования вы были в шапке, во время неповиновения, из выхода из автомобиля, вы шапку сняли. Куртка длинная, темного цвета. Перчатки темного цвета.

— В чем я был во время пикетирования? Как вы опознали меня на площади?

— Я лично вас задерживал и доставлял в Центральное РУВД, где мы установили вашу личность.

— Каким образом при задержании 13 человек вы этапировали лично меня? Вы могли меня в машине перепутать.

— Я не задерживал 13 человек, я задерживал вас. Ошибки в вашей личности быть не может.



Лебяжий в сентябре 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Прошу суд обратить внимание, что шапку я не носил — у меня был на голове капюшон. Плюс ко всему, учитывая путаницу с неповиновением, сам свидетель заявлял, что количество задержанных было большое, и он мог запутаться. После этого он говорит, что занимался только мной. <…> Мне хотелось бы, чтобы свидетель защищал законные права граждан…

— По существу рассматриваемого дела имеются вопросы к свидетелю? — перебил судья.

— Если суд считает, что это не по существу, больше вопросов на текущий момент у меня нет. На нестыковки я обратил внимание суда.

Ни одно из заявленных ходатайств судья Дмитрий Карсюк не поддержал.

В конце Максим Халецкий напомнил суду о том, что говорил в начале: он помогает родственникам своевременно платить за коммунальные услуги.

— Никто другой за дедушку платить не может. В случае моего отсутствия на свободе прошу суд не начислять пеню за просроченные платежи по адресу проживания моего дедушки.

На этом суд завершился. На месте судья постановил: решение — признать виновным в совершении обоих правонарушений. По части 3 статьи 24.23 назначить арест сроком на 20 суток, по статье 24.3 — пять суток. Итого — 25 суток ареста.

«Прошу суд о снисхождении». Штраф в 50 и 180 базовых для мам с детьми до 18 лет

Рассматривать дело Елены Малыш начали в 15 часов. В это время она находилась в ИВС на Окрестина. Хотя, если верить обновленному ПИКоАП, ее должны были отпустить еще вечером 10 марта — максимум спустя три часа после задержания.

Дело Елены рассматривала судья Центрального районного суда Виктория Шабуня. На женщину составили только один протокол по части 1 статьи 24.23 КоАП.

Из пояснений суду становится понятно, что Елене 45 лет, у нее трое детей: старшим — 20 и 18 лет, младшему — 10. Она вдова, воспитывает детей одна. В ноябре тяжело переболела ковидом, поэтому сейчас временно не работает.

Согласно протоколу, вечером 10 марта она также принимала участие в пикетировании, не получив на это разрешение Мингорисполкома.

— Свою вину не признаю. Я хотела бы объяснить, как все происходило.

По словам Елены, вместе с соседкой она возвращалась из аптеки, которая находится неподалеку.

— Спустились вниз, шли мимо 125-го дома. Встретили маму еще одной девочки — наши дети общаются. Буквально на секунду остановились, чтобы обсудить ярмарку по поводу Масленицы, которую устраивают в нашей школе. Как это организовать, что выпекать. Успели поговорить минуту — и к нам стали подходить незнакомые мужчины, сказали находиться на своих местах. Это могут подтвердить камеры.

— Какую группу людей вы видели? — спросила судья Виктория Шабуня.

— В этой группе мы точно не стояли. Мы стояли поодаль, общались втроем.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

По словам Елены, никаких лозунгов она не слышала. При этом она сомневается, что на площадке было 20 человек, как указано в протоколе.

— Причем не сказать, что они стояли вместе.

— Согласно описи арестованного имущества, у вас с собой было нижнее белье, — обратила внимание судья.

— Да, были носки и платочки.

Свидетель «Иванов Иван Иванович» своими словами пересказал суду содержание протокола. И уточнил, что «никакой незарегистрированной символики» у Елены не было.

— Но вы находились среди других участников пикета, организованно и массово.

— С кем я стояла? — стала задавать вопросы Елена, которая ранее доказывала суду, что общалась со знакомыми.

— Стояло достаточное количество людей.

— Какая куртка на мне была? Короткая? Удлиненная?

— Куртка темного цвета. Более короткая. И был головной убор.

— Цвет темный или светлый?

— Не обращал внимания.

— Уважаемый суд, — обратилась к суду Елена. — У меня была удлиненная куртка, головной убор светлый, и мы втроем стояли отдельно. Это все будет видно на камере.

— Вопросы еще есть к Иванову? — подытожила судья.

— А смысл их задавать, — сказала Елена. И напоследок попросила суд «о снисхождении: сейчас такая тяжелая жизненная ситуация».

— Суд услышал ваше ходатайство о снисхождении с учетом тяжелой жизненной ситуации, — сказала судья Виктория Шабуня. На принятие решения у нее ушло несколько минут — подвергнуть административному взысканию в виде штрафа в 1450 рублей.

Еще одной из задержанных женщин была Вера Андриевская. Она — мама трехлетней дочери. Суда она дожидалась в ИВС на Окрестина. Ее дело рассматривал судья Дмитрий Карсюк. Он признал женщину виновной в совершении правонарушений по части 3 статьи 24.23 и статье 24.3 КоАП и назначил ей штраф — 180 базовых величин, или 5220 рублей, сообщили TUT.BY родственники Андриевской.

Кроме этого, по данным ПЦ «Весна», женщинам, которые воспитывают детей до 18 лет, суд назначил штрафы, остальным — тем, кому вменялась часть 1 статьи 24.23 КоАП — 15 суток ареста.