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В суде посетитель угрожал милиционеру ножом. Инцидент произошел в Могилеве

11.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На просьбу постового предъявить документы и пояснить цель визита мужчина достал нож и стал угрожать

Сотрудник предупредил нарушителя о применении оружия, однако тот не реагировал. В итоге нападавшего задержал прибывший наряд Департамента охраны. 54-летний фигурант неоднократно судим. Мотивы такого поступка пока не ясны. За угрозу применения насилия сотруднику милиции возбуждено уголовное дело.

 
 
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На просьбу постового предъявить документы и пояснить цель визита мужчина достал нож и стал угрожать Сотрудник предупредил нарушителя о применении оружия, однако...
 
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