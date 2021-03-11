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В суде посетитель угрожал милиционеру ножом. Инцидент произошел в Могилеве
11.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На просьбу постового предъявить документы и пояснить цель визита мужчина достал нож и стал угрожатьСотрудник предупредил нарушителя о применении оружия, однако тот не реагировал. В итоге нападавшего задержал прибывший наряд Департамента охраны. 54-летний фигурант неоднократно судим. Мотивы такого поступка пока не ясны. За угрозу применения насилия сотруднику милиции возбуждено уголовное дело.
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На просьбу постового предъявить документы и пояснить цель визита мужчина достал нож и стал угрожать Сотрудник предупредил нарушителя о применении оружия, однако...
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