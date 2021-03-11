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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Установлен очередной участник массовых беспорядков Сотрудники ГУБОП установили и задержали еще одного активного участника беспорядков, произошедших 9 и 10 августа. Им оказался футбольный фанат с радикальными...

Сотрудники ГУБОП установили и задержали еще одного активного участника беспорядков, произошедших 9 и 10 августа. Им оказался футбольный фанат с радикальными взглядами. По информации МВД, молодой человек стоял в сцепке и участвовал в столкновениях с ОМОН. При этом определить нарушителя милиционерам удалось с помощью фотографий, которые были сделаны журналистами так называемых независимых СМИ. Сейчас подозреваемый дает признательные показания.