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Установлен очередной участник массовых беспорядков
11.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСотрудники ГУБОП установили и задержали еще одного активного участника беспорядков, произошедших 9 и 10 августа. Им оказался футбольный фанат с радикальными взглядами. По информации МВД, молодой человек стоял в сцепке и участвовал в столкновениях с ОМОН. При этом определить нарушителя милиционерам удалось с помощью фотографий, которые были сделаны журналистами так называемых независимых СМИ. Сейчас подозреваемый дает признательные показания.
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Сотрудники ГУБОП установили и задержали еще одного активного участника беспорядков, произошедших 9 и 10 августа. Им оказался футбольный фанат с радикальными...
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