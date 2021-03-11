10 марта были задержания в Новой Боровой. Некоторые получили «сутки» за «неподчинение»

Источник материала: Tut.by

Нескольких жителей Новой Боровой задержали 10 марта. На некоторых составили протокол за неподчинение и отправили на «сутки», сообщает телеграм-канал лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна» назірае» .

Силовики в лифте в Новой Боровой. Фото: телеграм-канал «МотолькоПомоги»

В Новой Боровой 10 марта были задержания. На следующий день некоторых жителей квартала судили, пишут правозащитники. Людям предъявляли нарушение статьи 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

По информации волонтеров «Вясны», Артем Ахунов был дома вечером 10 марта со своим восьмимесячным ребенком. Домофон был отключен, около 19 часов в квартиру постучалась милиция. По протоколу двери мужчина открыл, только когда сотрудники достали спецсредства, Артем же говорит, что открыл как только услышал стук в двери. Ахунов вину не признал, «потому что невозможно не подчиняться с восьмимесячным ребенком на руках».

Сотрудники дождались маму ребенка, чтобы задержать Ахунова. Судья Минского района Виктор Шевцов назначил ему арест: 15 суток.

Среди задержанных в тот вечер была и Наталья Богданова. Ее также судили за неповиновение (якобы был отказ открыть двери). Наказание: 15 суток.

В списке задержанных в Новой Боровой также значилось имя Александра Голуба. Как пишет издание nn.by , мужчину отпустили.

Александр рассказал, что 10 марта у него был день рождения, собирался ехать с друзьями в ресторан, но возле подъезда мужчину встретил микроавтобус.

— Задержали, подождали следователя с понятыми, потом провели в моей квартире обыск, — сообщил он журналистам.

Забрали технику: два ноутбука, два планшета, два телефона.

— Объяснили, что в каком-то чате кто-то оскорбил президента. В каком чате, что за оскорбление — не знаю.

Голуб добавил, что ему не дали бумаг, что был обыск, а также не сообщили, в каком он процессуальном статусе. Увезли в Боровлянское РОВД, там «провели профилактическую беседу о недопустимости участия в несанкционированных акциях» и отпустили.

— Сказалі праз тры дні прыходзіць на Першамайскую, 7. Можа, аддадуць мне тэлефон, а можа, і закрыюць мяне, хто яго ведае.

По указанному адресу находится управление СК по Минску.