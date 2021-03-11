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Новые руководители в силовом блоке, региональных вузах, местной вертикали. Важные кадровые решения Президента

12.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые руководители в силовом блоке, региональных вузах, местной вертикали. Обновился пул заместителей в некоторых министерствах. Если о персоналиях, то из громкого - это новый глава Следственного комитета и новый министр по чрезвычайным ситуациям. Их Президент нацелил на улучшение работы в подконтрольных ведомствах. Но, пожалуй, основной месседж прозвучал для тех, кто работает на военную безопасность страны.

Живем в новых реалиях. Современные войны начинаются с раскачивания ситуации внутри страны. К этому нужно быть готовыми. Быть на страже 24 на 7 по всем фронтам назначенным сегодня точно не привыкать. Подробнее Наталья Бреус.

В последнее время люди в погонах - частые гости в президентском кабинете. И когда речь идет об обстановке на внешнем контуре, и когда обсуждают внутреннюю безопасность, и когда приходит время кадровых ротаций.

Сначала о военных кадрах. Серьезное укрепление в Минобороны. Нередко в последнее время именно из этого ведомства силовики шли на повышение. Понятно, люди надежные, преданные стране, с боевой закалкой. Например, глава Генштаба стал госсекретарем Совбеза.

Новые руководители в силовом блоке, региональных вузах, местной вертикали. Важные кадровые решения Президента


Президент рассказал о логике кадровых решений в Вооруженных силах

Искали и нашли. Во-первых, замену самому Вольфовичу - это Виктор Гулевич назначен первым замминистра обороны - начальником Генштаба. Андрей Жук отныне заместитель министра в военном ведомстве. Игорь Демиденко берет на себя командование войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил. Александр Науменко покидает Суворовское училище. Президентом он назначен командующим войсками Северо-Западного оперативного командования.

Президент: на все зубы будут пробовать, подрывать изнутри 


Новые реалии и вызовы держат в уме, но необходимость оттачивать военные навыки в полевых условиях тоже никто не отменял.

Дмитрий Гора назначен Председателем Следственного комитета, а Вадим Синявский - главой МЧС

Новые руководители в силовом блоке, региональных вузах, местной вертикали. Важные кадровые решения Президента

Люди в Вооруженных силах ключевые, но да, не первые лица. Что касается топов, то на сенсацию тянули другие назначения. Так, Дмитрий Гора отныне Председатель Следственного комитета. Глава государства принял решение о назначении министром по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Уже ближайшие недели и месяцы покажут, не прогадали ли с кадрами.

Что такое спасать и защищать - новый глава МЧС знает. Пусть у него и исключительно милицейский бэкграунд. Легко или не очень будет ему на новом посту и будет ли довлеть тень прежнего шефа - покажет время. Все привыкли к Владимиру Ващенко, который прежде руководил МЧС. Старожил министерского корпуса 10 лет отвечал за работу спасателей. Чуть больше месяца назад был уволен в запас. Задачи для МЧС неизменны: безопасность людей и мгновенная реакция на все чрезвычайные ситуации. Ну и разве что больше внимания придется уделить вопросам служебной дисциплины и кадрам.

Тут в помощь управленческий опыт - последние 6 лет Вадим Синявский руководил гродненской милицией.

Новые руководители в силовом блоке, региональных вузах, местной вертикали. Важные кадровые решения Президента

Что касается нового главы Следственного комитета, то чуть больше года он проработал на позиции зама в Генпрокуратуре. Не очень медийный человек. В том числе и потому, что до этого карьера его складывалась в органах госбезопасности, где лишняя слава точно ни к чему. Но следствие Гора знает. Говорит, ломок в деятельности комитета не будет. Как и раздрая.

А. Лукашенко согласовал назначение новых руководителей Ивьевского и Дзержинского районов

Среди гражданских тоже есть интересные кадры. Антон Краевский согласован Президентом на должность заместителя управделами. Изменения затронули местную вертикаль, но тут точечная смена кадров - Игорь Генец возглавит Ивьевский райисполком. Максим Лысенко отныне глава Дзержинского района.

Президент: Мы практически обновили руководство страны и регионов на людей нового поколения 


Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Что называется, очередная плеяда руководителей высокого уровня в Беларуси. Кто бы как ни говорил, что мы закостенели, ничего подобного. Мы практически обновили все руководство страны: и уровень губернатора, да и председателей райисполкомов на новых людей. Вы - новое поколение, и вам принимать эстафету в будущем и строить Беларусь. Беларусь такую, какую мы решили построить на Всебелорусском народном собрании".

Глава государства отметил, что этот значимый форум не был формальным мероприятием в жизни страны. "Решения, принятые на Всебелорусском народном собрании, - ориентир для руководителей всех уровней, подчеркнул Президент. - Это ориентир, к чему мы должны стремиться. Поэтому работы нам хватит".

Главе Дзержинского района уж точно сложа руки не посидеть. Два десятка промышленных предприятий и сильный АПК сектор. Район развивается и прирастает.

Согласовано назначение новых ректоров в трех университетах

Новые лица в ректорском корпусе. Речь о региональных вузах. Так, Артур Путято возглавил Гомельский технический университет. Олег Романов теперь будет работать ректором Полоцкого госуниверситета. Валерий Дунай будет руководить Полесским.

 
Насколько важна неразрывная связь вузовского обучения с производством как нигде знают в Гомельском техническом университете. Это кузница инженеров для региона, где немало промышленных предприятий. Стараются, чтобы их студенты могли "пощупать" и понять реальное производство.

Ну а личная стратегия нового ректора - политика открытых дверей. Говорит: работает. Часть решений принята главой государства сегодня в рабочем порядке. Это значит, что руководителей не приглашали на президентское собеседование.

Обновился пул заместителей в министерствах. Заметнее всего в Таможенном комитете: там сразу три новых зама.

Кроме этого, новые заместители руководителей согласованы Президентом в МИД, налоговое ведомство, Минэнерго и Минэкономики. Вот такой кредит президентского доверия. Теперь как говорится, все карты в руки.

 
 
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Новые руководители в силовом блоке, региональных вузах, местной вертикали. Обновился пул заместителей в некоторых министерствах. Если о персоналиях, то из...
 
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