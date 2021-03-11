Наталья Кочанова посетила предприятие Galanteya

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Оценить эффективность работы предприятия и услышать, что волнует. Сегодня в маршруте Председателя Совета Республики Натальи Кочановой Galanteya. Предприятие было выбрано неслучайно. Это крупнейший производитель кожгалантерейных изделий в Беларуси и его продукция давно зарекомендовала себя на рынке.

Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы должны больше популяризировать свою продукцию, которую выпускают наши предприятия. Потому что качество великолепное и по цене они конкурентоспособны. Поэтому торговые объекты, которые сегодня открывает это предприятие, это тоже очень важно. И важно, чтобы они были во всех регионах нашей страны. Потому что такое количество и такой ассортиментный перечень, который выпускает это предприятие, - молодцы. Т.е. они перестраиваются, они не просто выпускают традиционно только сумки женские или мужские. Сегодня они работают и для оборонной промышленности, очень быстро и оперативно принимают заказы".









Предприятие славится качеством своей продукции, ежегодно выпускается 600 тысяч изделий, которые популярны и за рубежом. География поставок широка: Россия, Украина, Латвия, Литва и Казахстан.

Посещая предприятие, председатель Совета Республики пообщалась с трудовым коллективом. Разговор получился открытым и доверительным. Спектр затронутых вопросов широкий: от бытовых проблем до работы предприятия - все то, что сегодня волнует людей. Наталью Кочанову интересовало, как складывается экономика предприятия? Какую зарплату получают люди? Как поддерживают молодых специалистов?









Ольга Ратькова, главный бухгалтер ОАО Galanteya: "Беседа была в такой семейной обстановке, что располагала к глубоким проблемам, которые волнуют людей именно в жизни: быт, дети, зарплата, пенсии, вакцинация - все актуальные вопросы. И поэтому приятно было получить полные ответы на эти вопросы".

Подобные встречи с трудовыми коллективами - одно из приоритетных направлений в работе Совета Республики. Они проводятся на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем.