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Наталья Кочанова посетила предприятие Galanteya

12.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оценить эффективность работы предприятия и услышать, что волнует. Сегодня в маршруте Председателя Совета Республики Натальи Кочановой Galanteya. Предприятие было выбрано неслучайно. Это крупнейший производитель кожгалантерейных изделий в Беларуси и его продукция давно зарекомендовала себя на рынке.

Наталья Кочанова, Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы должны больше популяризировать свою продукцию, которую выпускают наши предприятия. Потому что качество великолепное и по цене они конкурентоспособны. Поэтому торговые объекты, которые сегодня открывает это предприятие, это тоже очень важно. И важно, чтобы они были во всех регионах нашей страны. Потому что такое количество и такой ассортиментный перечень, который выпускает это предприятие, - молодцы. Т.е. они перестраиваются, они не просто выпускают традиционно только сумки женские или мужские. Сегодня они работают и для оборонной промышленности, очень быстро и оперативно принимают заказы".

Наталья Кочанова посетила предприятие Galanteya

Предприятие славится качеством своей продукции, ежегодно выпускается 600 тысяч изделий, которые популярны и за рубежом. География поставок широка: Россия, Украина, Латвия, Литва и Казахстан.

Посещая предприятие, председатель Совета Республики пообщалась с трудовым коллективом. Разговор получился открытым и доверительным. Спектр затронутых вопросов широкий: от бытовых проблем до работы предприятия - все то, что сегодня волнует людей. Наталью Кочанову интересовало, как складывается экономика предприятия? Какую зарплату получают люди? Как поддерживают молодых специалистов?

Наталья Кочанова посетила предприятие Galanteya

Ольга Ратькова, главный бухгалтер ОАО Galanteya: "Беседа была в такой семейной обстановке, что располагала к глубоким проблемам, которые волнуют людей именно в жизни: быт, дети, зарплата, пенсии, вакцинация - все актуальные вопросы. И поэтому приятно было получить полные ответы на эти вопросы".

Подобные встречи с трудовыми коллективами - одно из приоритетных направлений в работе Совета Республики. Они проводятся на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем.

 
 
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Оценить эффективность работы предприятия и услышать, что волнует. Сегодня в маршруте Председателя Совета Республики Натальи Кочановой Galanteya. Предприятие было...
 
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