199 фактов необоснованно высоких цен за 2020 год

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А вот чтобы продукты питания были по карману белорусам, в стране усилили ценовой мониторинг. За необоснованные перекосы в стоимости будут штрафовать.



Наш корреспондент Светлана Лукьянюк о контроле всей цепочки движения товаров.

Мониторинг цен от поля до прилавка еженедельный. МАРТ представляет все данные правительству. В фокусе особого внимания социально значимые товары. Те, которые покупаем практически каждый день. Но важно не просто зафиксировать конечную цену в магазине, но и разобраться со всей цепочкой, где произошел сбой, были ли на это объективные причины.



С покупателями общаются, например, онлайн, предлагают заполнить анкету. И если сигнал есть по определенному товару в том или ином магазине, то начинают проверку. 199 фактов необоснованно высоких ценников зафиксировали в прошлом году и оштрафовали не менее сотни торговых точек и тех работников, кто отвечает за формирования цен и искусственно их завысил. В итоге заплатили более 200 тысяч рублей.



Кирилл Слабко, начальник отдела Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "За текущий период этого года нами установлено 16 фактов на 9 марта. С учетом материалов прошлых лет приняты меры взыскания в отношении 41 виновного лица. Сумма штрафных санкций составила более 21 тысячи рублей. Надо понимать, что этот процесс немножко растянут по времени, потому что анализируется вся информация, которая поступает и которая связана с этой ценой. Потому что на полке магазина определить, за счет чего произошел рост цены, в принципе невозможно".





Как формируется цена



И здесь стоит разобраться, как формируется эта самая цена, которую мы видим на полке в магазине. Ведь сейчас всем звеньям по социально значимым товарам нужно работать сообща, чтоб стоимость товара не менялась выше 0.2 % в месяц.





"Розничная цена - это цена поставщика. Поставщиком может быть производитель или импортер, дальше свою доходность добавляет торговля. Это надбавка и налоги, это НДС, последний элемент розничной цены".

Торговые надбавки на продукты питания ограничены

Надбавка ограничена от 15 до 30 %, не больше, если брать молочные продукты, крупы или мясо. Но это не просто то, что торговля заработала и положила себе в карман. Это еще и все ее затраты на перевозку, хранение, фасовку, зарплаты работникам и аренду магазина. Сегодня все расходы, конечно, нужно пересмотреть. Но эта касается не только торговли.



Елена Синельникова, начальник отдела Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Производитель также обязан соблюдать повышение цен не больше 0,2 % в месяц. Это полностью вся цепочка товародвижения от производителя готовой продукции до торговли, т.е. производитель, импортер, оптовая, розничная торговля должны соблюдать эти ограничения".

Главная цель - поддержание ценовой стабильности



Главная цель - поддержание ценовой стабильности и доступность товаров. Ведь есть то, что охотно белорусы покупают, но мы это не производим вообще. Как, например, подсолнечное масло, рис, бананы, цитрусовые. Либо не теми объемами, как гречка, либо не весь сезон, как помидоры, огурцы. Конечно, зимой что-то дороже, чем летом. В прошлом и этом году на стоимости импорта сказывается и пандемия, и мировой рост цен. МАРТ ограничил торговую надбавку и рентабельность импортеров и производителей. Правительство заморозило ценники с 24 февраля. А с марта жесткий контроль - рост если и будет, то не более 0,2 %.

Алексей Зубович, начальник отдела Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Мы видим, что меры МАРТ, меры правительства дают результат. Это видим по цифрам. Если мы говорим, что в феврале все цены выросли практически на 9 %, там 8,7 % годовая инфляция составила, то, по оценке МАРТ, инфляция на социально значимые товары составила около 7 %, то есть практически на 2 % меньше".



Оперативный контроль за насыщением внутреннего рынка

Кстати, фактов нарушения законодательства по сотовому постановлению правительства пока нет, хотя мониторинг сейчас усилен. Регулятор смотрит все торговые сети и отпускные цены переработки. Своего, белорусского, на полках большинство. Объемы производства социально значимых товаров превышают потребность внутреннего рынка на 50, а некоторые и на 100 %. Конечно, ни о каком грозящем дефиците речь не идет. Но МАРТ пристально следит за рынком.



Михаил Жигало, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "В последнее время мы наблюдаем значительную активизацию экспортных поставок на внешние рынки, в том числе и социально значимых товаров. Например, по яйцу куриному экспорт в феврале по сравнению с январем увеличился в полтора раза, а к среднемесячным показателям 2020 года - на 26 %. С одной стороны, можно понять наших отечественных производителей, ведь экспорт - это валютная выручка и дополнительная прибыль. Но мы полагаем, что отечественные производители должны нести и осознавать социальную ответственность перед обществом и государством и обеспечивать поставки на внутренний потребительский рынок в приоритетном порядке".



Защита нас, покупателей, - это и обязательный ассортиментный перечень для торговли. В нем 140 товаров, они всегда должны быть в продаже. И это правило и для магазина, и для производителя, чтобы товар был и был по приемлемой цене.