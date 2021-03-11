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Ситуация на рынке труда остается стабильной

12.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

41-й статьей Конституции гражданам гарантируется право на труд и выбор профессии. И выбор этот велик.

Ситуация на рынке труда не просто остается стабильной, за прошедшую пятилетку даже удалось выйти на положительную траекторию. Уровень безработицы снижается, а занятых белорусов из года в год становится больше.

Вот несколько цифр.

Уровень безработицы в 2016 году 5,8 %, в 2020 году 4 %.

Уровень безработицы за это время снизился почти на 2 %. Такая ситуация позволяет обеспечить на рынке труда действительно здоровую конкуренцию.

За прошедшие 5 лет помогли трудоустроиться 740 тысячам белорусов. Профессиональную подготовку и переподготовку прошли около 40 тысяч безработных и почти 9 тысяч человек получили от государства субсидии как стартовый капитал для открытия своего дела.

Трудоустроено за 2016-2020 гг. почти 740 тысяч человек.

Профподготовка за 2016-2020 гг. около 40 тысяч безработных.

Финподдержка за 2016-2020 гг. почти 9 тысяч белорусов.

Продолжает расти спрос на рабочие специальности, отмечают в профильном министерстве. В целом на рынке труда коэффициент напряженности за год не изменился: одна десятая безработных на одну вакансию. Напряженной по поиску работы остается обстановка в 22 районах страны.

 
 
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41-й статьей Конституции гражданам гарантируется право на труд и выбор профессии. И выбор этот велик. Ситуация на рынке труда не просто остается стабильной, за...
 
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