Доплаты для работников Беларуськалия

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Работникам Беларуськалия, подлежащим профессиональному пенсионному страхованию, предоставлено право на ежемесячную доплату к заработной плате в размере не менее суммы взносов, уплачиваемых работодателем на профессиональное пенсионное страхование. Соответствующий указ подписал глава государства. Это значит, что теперь, например, занятые на подземных работах, на строительстве шахт и рудников и имеющие право на досрочную пенсию могут получить компенсацию за работу в особых условиях труда вместо формирования профессиональной пенсии.