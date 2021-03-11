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Доплаты для работников Беларуськалия
12.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Работникам Беларуськалия, подлежащим профессиональному пенсионному страхованию, предоставлено право на ежемесячную доплату к заработной плате в размере не менее суммы взносов, уплачиваемых работодателем на профессиональное пенсионное страхование. Соответствующий указ подписал глава государства. Это значит, что теперь, например, занятые на подземных работах, на строительстве шахт и рудников и имеющие право на досрочную пенсию могут получить компенсацию за работу в особых условиях труда вместо формирования профессиональной пенсии.
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Работникам Беларуськалия, подлежащим профессиональному пенсионному страхованию, предоставлено право на ежемесячную доплату к заработной плате в размере не...
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