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Как польские дипломаты продвигают нацизм в школах Беларуси

12.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Надо отметить, что устраивали мероприятие по героизации нацизма под чутким кураторством западных дипломатов.

Консул Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюк в конце февраля был почетным гостем на этом чествовании так называемых проклятых солдат в скаутской социальной школе. Белорусских детей одели в военную форму, в присутствии польского куратора поминали таких военных преступников, как антикомммунист Ромуальд Райс по прозвищу Бурый. Его отряд сжег несколько деревень и убил 79 человек.

В 1948 году его вина как военного преступника была доказана. Бурый был приговорен к смертной казни.

Как польские дипломаты продвигают нацизм в школах Беларуси

Даже польский Институт нацпамяти в 2005 признал, что действия Бурого и его банды "имели признаки геноцида" по отношению к православным белорусам. Правда, два года назад при новой польской власти Райса реабилитировали.

Когда МИД Беларуси выступил с предложением выслать Тимофеюка из Беларуси на основании того, что тот принимает участие в уголовно наказуемых деяниях, МИД Польши назвал это "политически мотивированным шагом", мол, оснований не видим.

Поскольку с первого раза не поняли, сегодня в МИД Беларуси снова был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, где ему вручили ноту о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно.


Позиция Беларуси по героизации военных преступников неизменна

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси: "В связи с чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Е. Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно.

Польской стороне вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов.


Принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа будет оставаться неизменной. Равно как и такие константы межгосударственных отношений, как недопустимость нарушения национального законодательства и необходимость работы в рамках Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях".

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Надо отметить, что устраивали мероприятие по героизации нацизма под чутким кураторством западных дипломатов. Консул Генерального консульства Польши в Бресте...
 
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