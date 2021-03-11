И. Бегун о стратегии псевдооппозиции

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Дестабилизация общественно-политической обстановки в Беларуси и формирование у наших граждан ощущения, что Россия - враг. Это две стратегии, которые сегодня отрабатывают оппозиционные силы.

Такое мнение в интервью нашему корреспонденту Ксении Лебедевой высказал бывший участник фондов солидарности в Вильнюсе и бывший волонтер штаба одного из экс-кандидатов в президенты Илья Бегун. По его словам, сегодня деструктивные телеграм-каналы пытаются подменить информационную повестку и создать на ровном месте информационный вакуум, который будет воздействовать на мнение общественности. Однако это у сбежавших блогеров получается все хуже и хуже. Кроме того, Илья Бегун признался, что его во время предвыборной кампании, как и многих белорусов, попросту обманули и сделали это, в том числе, с помощью платформы "Голос".



Илья Бегун, экс-участник команды фондов солидарности в Вильнюсе: "Я был обманут. Конкретных людей, кто именно обманывал, я не знаю, потому что была очень хорошая подготовка с точки зрения медийного процесса, но когда был подменный сайт "Голоса", когда на российском хостинге был сайт, который после голосования перекидывал. В этом случае была форма сбора телефонов, фотографий. Естественно, какая мысль - злой режим Лукашенко. ОАЦ пытается расстрельные списки составлять, только со временем оказалось, что это не ОАЦ и не режим Лукашенко, как они кричат, а это их собственная инициатива, чтобы показать, что в России враги. Потому что если мы посмотрим на стратегию этих честных людей, первая - дестабилизация спокойствия в Беларуси, второе, это то, что Россия - враг. Это две стратегии, которые отрабатываются сейчас псевдооппозицией".

Кроме того, Илья Бегун уверен, если отключится от так называемого протестного делирия, проще говоря, легкого поствыборного помешательства и перестать реагировать на деструктивные телеграм-каналы, то приходит понимание, что в нашей стране действительно все спокойно. Государство, экономика и общество продолжают спокойно развиваться.