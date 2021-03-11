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И. Бегун о стратегии псевдооппозиции
12.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Дестабилизация общественно-политической обстановки в Беларуси и формирование у наших граждан ощущения, что Россия - враг. Это две стратегии, которые сегодня отрабатывают оппозиционные силы.
Такое мнение в интервью нашему корреспонденту Ксении Лебедевой высказал бывший участник фондов солидарности в Вильнюсе и бывший волонтер штаба одного из экс-кандидатов в президенты Илья Бегун. По его словам, сегодня деструктивные телеграм-каналы пытаются подменить информационную повестку и создать на ровном месте информационный вакуум, который будет воздействовать на мнение общественности. Однако это у сбежавших блогеров получается все хуже и хуже. Кроме того, Илья Бегун признался, что его во время предвыборной кампании, как и многих белорусов, попросту обманули и сделали это, в том числе, с помощью платформы "Голос".
Кроме того, Илья Бегун уверен, если отключится от так называемого протестного делирия, проще говоря, легкого поствыборного помешательства и перестать реагировать на деструктивные телеграм-каналы, то приходит понимание, что в нашей стране действительно все спокойно. Государство, экономика и общество продолжают спокойно развиваться.
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Дестабилизация общественно-политической обстановки в Беларуси и формирование у наших граждан ощущения, что Россия - враг. Это две стратегии, которые сегодня...
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