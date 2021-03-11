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Как помогают белорусам трудоустроиться?
12.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сколько вакансий на рынке труда? И какие профессии сегодня в тренде? Эти вопросы наш корреспондент Вероника Бута адресовала представителю профильного ведомства.
Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и соцзащиты Беларуси (видео).
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Сколько вакансий на рынке труда? И какие профессии сегодня в тренде? Эти вопросы наш корреспондент Вероника Бута адресовала представителю профильного ведомства. ...
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