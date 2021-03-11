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Как помогают белорусам трудоустроиться?

12.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сколько вакансий на рынке труда? И какие профессии сегодня в тренде? Эти вопросы наш корреспондент Вероника Бута адресовала представителю профильного ведомства.

Олег Токун, начальник управления политики занятости Министерства труда и соцзащиты Беларуси (видео).


  • Ситуация на рынке труда Беларуси спокойная.
  • 72 тысячи вакансий на рынке труда Беларуси.
  • Определены 22 территории с напряженной ситуацией на рынке труда в 2021 г.
  • Более 150 тысяч человек обратились в службы занятости в 2020 г., трудоустроены 170 тысяч.
  • Безработные белорусы неохотно соглашаются на переобучение.
  • Сегодня востребованы водители, продавцы, швеи.
  • В прошлом году провели около 370 электронных ярмарок-вакансий.





 
 
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Сколько вакансий на рынке труда? И какие профессии сегодня в тренде? Эти вопросы наш корреспондент Вероника Бута адресовала представителю профильного ведомства. ...
 
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