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По делу о героизации военных преступников задержан соучредитель "Польской школы". По информации ГУБОПиК МВД, 43-летний брестчанин является подозреваемым по уголовному делу о разжигании расовой, национальной и религиозной вражды. Фигурант находится в ИВС. Установлено, что мужчина - соучредитель школы польского языка, где 28 февраля проходили массовые мероприятия, направленные на пропаганду нацизма.

Оперативники ГУБОПиК совместно со следователями провели обыски в офисе организации и по месту жительства работников. Изъята офисная техника, уставная документация, плакаты, фотографии и литература о деятельности польского нациста Ромуальда Райса, а также участников антикоммунистического подполья Польши во время Второй мировой войны.

Тем временем Следственный комитет уже принял к производству уголовное дело по статье "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды и розни". Оно возбуждено по факту событий 28 февраля в Бресте.