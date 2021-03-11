﻿ По делу о героизации военных преступников задержан соучредитель "Польской школы". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По делу о героизации военных преступников задержан соучредитель "Польской школы"

12.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

По делу о героизации военных преступников задержан соучредитель "Польской школы". По информации ГУБОПиК МВД, 43-летний брестчанин является подозреваемым по уголовному делу о разжигании расовой, национальной и религиозной вражды. Фигурант находится в ИВС. Установлено, что мужчина - соучредитель школы польского языка, где 28 февраля проходили массовые мероприятия, направленные на пропаганду нацизма.

Оперативники ГУБОПиК совместно со следователями провели обыски в офисе организации и по месту жительства работников. Изъята офисная техника, уставная документация, плакаты, фотографии и литература о деятельности польского нациста Ромуальда Райса, а также участников антикоммунистического подполья Польши во время Второй мировой войны.

Тем временем Следственный комитет уже принял к производству уголовное дело по статье "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды и розни". Оно возбуждено по факту событий 28 февраля в Бресте.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По делу о героизации военных преступников задержан соучредитель "Польской школы". По информации ГУБОПиК МВД, 43-летний брестчанин является подозреваемым по...
 
Новости дня
Новости общества
 
Осужден на 1 год за угрозы журналистам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by