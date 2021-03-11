Осужден на 1 год за угрозы журналистам

Источник материала: БT

Летом 2020 года телеграм-каналы и чаты призывали доверчивых белорусов угрожать журналистам, сливали личные данные. Мы это точно не забудем. А тем, у кого все перечисленное еще в планах, рекомендуем посмотреть следующий репортаж.



Один год ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа за угрозы в адрес журналистов издания "СБ. Беларусь сегодня".



Суд Советского района столицы вынес приговор 36-летнему Юрию Дреко. Он признан виновным в хулиганстве - умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Максимальный срок по этой статье - 2 года лишения свободы.



Сегодняшний приговор стал логичным завершением дела, возбужденного из-за надписи на заборе рядом с Домом прессы на улице Богдана Хмельницкого. Это первый, но явно не последний приговор по делам, в которых фигурируют угрозы журналистам. Комментарий "Панорамы".



Год "химии" за фразу в духе рэкетиров из времен тотального беспредела 90-х . Это все-таки гуманнее, чем, например, колония.



Вот это одновременно оскорбительное и угрожающее послание Юрий Дреко адресовал журналистам "Беларусь сегодня". Написал рядом со зданием в сентябре.

Угрозы и террор против журналистов

Когда накануне подожгли автомобиль сотрудника того же издательского дома, сначала разместили данные журналиста в телеграм-канале "мирных" протестующих. А потом были угрозы и поджог машины. И это всего эпизод волны травли журналистов, развернутой “мирными” протестующими. Но как такие сигналы должны расценивать журналисты?



Публичный призыв к насилию - опасный сигнал для цивилизованного общества

Художества великовозрастного (дядьке 36 на минуточку) рисователя угроз на заборах могли аукнуться ему куда хуже. Сотрудники издания "Беларусь сегодня" отказались от возмещения морального вреда. Не стали заявлять иск. Будь он - для граффитиста-запугивателя все могло обернуться грустнее. Впрочем, СМИ - иностранные агенты уже воют: слишком строгое наказание за надпись. Во-первых, угрозы сами по себе - это не невинная шалость. А во-вторых, это же просто невероятно, когда из преступника желают жертву. Расчет тут на сердобольную публику с нулевым уровнем правовой культуры. Им предлагается логика пойманного за руку карманника. "Да, кошелек украл, но ведь жертва не умерла с голоду, за что наказывать-то? Преступник украл кошелек от отчаяния". А суть в самом совершении преступления и полагающемся за него наказании. Юрий Дреко не просто сделал надпись на заборе. Он угрожал журналистам.









Более 400 белорусских журналистов пострадали от угроз в 2020 году

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов: "Это первое слушание по делу об угрозах в адрес журналистов. Дело в том, что за последний год наши коллеги получили небывалое количество подобных угроз, хейтинга, буллинга, как принято говорить в европейской журналисткой среде. Более 400 наших коллег так или иначе пострадали от таких угроз. Защищая журналистов, общество защищает свое право на свободу слова, свое право владеть информацией о Беларуси, о том, что происходит внутри нашей страны, в регионе и мире".

1 год "химии" - первый приговор за угрозы журналистам







Тем, у кого потекла головенка от некоторых инфоресурсов, подстрекающих оскорблять и угрожать белорусам за мнение, отличное от сторонников госпереворота, придется ответить. Закон есть закон. Все претензии за сроки следует, видимо, предъявлять своим вдохновителям. Часть из них, кстати, тоже уже под следствием. Но есть и те, кто сидит по заграницам. Они и сейчас призывают выходить, например, на незаконные митинги и ждут фото, видео с них и рассказы, как вы нарушили закон и пострадали. Они, конечно, напишут: "Бедные и несчастные… Пострадали ни за что".



Но вот кто-то сядет, а кто-то продолжит искать новый контент для своего канала. В общем, присаживайтесь. Впереди очередные процессы над лицами, которые угрожали, оскорбляли журналистов.