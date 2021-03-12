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Потеплеет. Погода в Витебске в выходные на Масленицу

12.03.2021 08:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заморозки сменятся оттепелью, и в выходные на термометре будет небольшой плюс, прогнозирует pogoda.by.


Масленичные гуляния. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В субботу днем воздух прогреется до +3 °C. Днем — без осадков, к вечеру в прогнозе мокрый снег и усиление ветра.

В воскресенье — +2…4°C. Ветрено, мокрый снег, дождь.

Хороших вам выходных, друзья! К слову, это последние дни Масленицы. Где в Витебске поесть блинов и отдохнуть на этот народный праздник, смотрите здесь.

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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Заморозки сменятся оттепелью, и в выходные на термометре будет небольшой плюс.
 
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