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Потеплеет. Погода в Витебске в выходные на Масленицу
12.03.2021 08:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Заморозки сменятся оттепелью, и в выходные на термометре будет небольшой плюс,
В субботу днем воздух прогреется до +3 °C. Днем — без осадков, к вечеру в прогнозе мокрый снег и усиление ветра.
В воскресенье — +2…4°C. Ветрено, мокрый снег, дождь.
Хороших вам выходных, друзья! К слову, это последние дни Масленицы. Где в Витебске поесть блинов и отдохнуть на этот народный праздник, смотрите
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Заморозки сменятся оттепелью, и в выходные на термометре будет небольшой плюс.
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