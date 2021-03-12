Потеплеет. Погода в Витебске в выходные на Масленицу

Источник материала: Tut.by

Заморозки сменятся оттепелью, и в выходные на термометре будет небольшой плюс, прогнозирует pogoda.by.



Масленичные гуляния. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В субботу днем воздух прогреется до +3 °C. Днем — без осадков, к вечеру в прогнозе мокрый снег и усиление ветра.

В воскресенье — +2…4°C. Ветрено, мокрый снег, дождь.

Хороших вам выходных, друзья! К слову, это последние дни Масленицы. Где в Витебске поесть блинов и отдохнуть на этот народный праздник, смотрите здесь .

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .