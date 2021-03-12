Студентов ПГУ, побрившихся наголо в знак солидарности с политзаключенными, вызывали в прокуратуру

Источник материала: Tut.by

Студентов Полоцкого государственного университета, которые побрились наголо в знак солидарности с политзаключенными, 11 марта вызывали в прокуратуру. Молодых людей предупредили об ответственности за нарушение КоАП.



Скриншот видео студентов ПГУ

Во флешмобе #свабодустудэнцтву приняли участие четыре студента ПТУ, из них две девушки — Анна Богданова и Александра Бука — не скрывали фамилий.

— В прокуратуре нам не угрожали, но предупредили об ответственности за призывы к массовым мероприятиям или участие в них, — сообщили TUT.BY студенты.

Студентов ознакомили со статьями из обновленного КоАП, который вступил в силу с 1 марта.

Студенты объясняют, что на флешмоб #свабодустудэнцтву их вдохновил поступок Артема Лукьяненко из группы Naviband, который побрился наголо в знак солидарности с политзаключенными.

Ранее к флешмобу присоединились студенты БГУИР, БГТУ, БГУ и ГрГУ.

Напомним, студенты ПГУ и ранее встречались с представителями прокуратуры. В октябре они записали видеообращение против беззакония и насилия в Беларуси после выборов. Вскоре всех участников этого ролика вызвали на беседу к прокурору Новополоцка Анатолию Авсюку.