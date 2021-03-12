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Студентов ПГУ, побрившихся наголо в знак солидарности с политзаключенными, вызывали в прокуратуру
12.03.2021 08:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Студентов Полоцкого государственного университета, которые
Во флешмобе
— В прокуратуре нам не угрожали, но предупредили об ответственности за призывы к массовым мероприятиям или участие в них, — сообщили TUT.BY студенты.
Студентов ознакомили со статьями из обновленного КоАП, который вступил в силу с 1 марта.
Студенты объясняют, что на флешмоб
Ранее к флешмобу
Напомним, студенты ПГУ и ранее встречались с представителями прокуратуры. В октябре они записали
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Во флешмобе #свабодустудэнцтву приняли участие четыре студента ПТУ, из них две девушки - Анна Богданова и Александра Бука - не скрывали фамилий.
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