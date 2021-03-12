ГУБОПиК нашел более 1000 «дворовых чатов». Администраторам «радикальных» пригрозили 10-ю годами

Источник материала: Tut.by

За последний месяц сотрудники ГУБОПиК МВД установили личности ряда администраторов дворовых чатов. Их действиям, а также действиям активных участников чатов будет дана правовая оценка на предмет создания или руководства экстремистскими формированиями, сообщает пресс-служба МВД.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Так называемые дворовые чаты получили свое развитие после прекращения массовых уличных протестов осенью прошлого года. Нами обнаружено свыше тысячи таких чатов. Более половины из них находится в Минске и Минском районе. Мы выделили наиболее радикальные, которые носят явно выраженный экстремистский характер. Их администраторы будут привлечены к ответственности, — начальник отдела ГУБОПиК МВД заявил Юрий Ткачук.

В ведомстве рассказали, что за последний месяц сотрудники ГУБОПиК МВД установили личности ряда администраторов дворовых чатов. Администраторам и активным участникам чатов ГУБОПиК пообещал дать «правовую оценку на предмет создания или руководства экстремистскими формированиями».

Ткачук напомнил, что законом за такие действия предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Судя по всему, речь идет о статье 3611 (Создание экстремистского формирования) УК Беларуси. Несколько дней назад Следственный комитет, комментируя уголовное дело в отношении блогера Антона Мотолько, пригрозил ею администраторам «дворовых чатов».

В МВД также рассказали, что 10 марта были задержаны семь активных участников закрытого дворового чата в Московском районе Минска благодаря сигналу «неравнодушных граждан», которые сообщили о его «деструктивной направленности».

Средний возраст задержанных — 30−35 лет.

— Регулярно устраивая фотосессии со скрытыми лицами, они «выбрасывали» сделанные снимки на деструктивные каналы, создавая видимость масштабной поддержки протеста, — заявили в милиции МВД. Там также отметили, что у одного из задержанных дома нашли протестную атрибутику, вазоны с коноплей и шприцы.