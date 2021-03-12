Зима не сдается, но придется. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Если посмотреть прямо сейчас в окно, то покажется, что зима никуда уходить не собирается. Но это не так. В выходные, обещает pogoda.by, гомельчан ждет небольшое потепление.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу уже не минус три, а плюс, иногда даже выглянет солнце, но наслаждаться весной помешает сильный ветер порывами до 15 м/с.

В воскресенье пасмурно, но уже +7°C.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .