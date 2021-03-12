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Зима не сдается, но придется. Погода в Гомеле в выходные
12.03.2021 09:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если посмотреть прямо сейчас в окно, то покажется, что зима никуда уходить не собирается. Но это не так. В выходные,
В субботу уже не минус три, а плюс, иногда даже выглянет солнце, но наслаждаться весной помешает сильный ветер порывами до 15 м/с.
В воскресенье пасмурно, но уже +7°C.
Хороших выходных, друзья!
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Если посмотреть прямо сейчас в окно, то покажется, что зима никуда уходить не собирается. Но это не так. В выходные, обещает pogoda.by, гомельчан ждет небольшое...
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