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Зима прощается? В выходные в Могилеве - потепление и немного солнца с дождем

12.03.2021 09:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не пугайтесь сегодняшней метели в Могилеве — это наверняка прощание зимы. Потому что уже завтра потеплеет и как минимум в ближайшую неделю никаких морозов не ожидается — по крайней мере, таковы предварительные данные pogoda.by. В ближайшие выходные будет немного солнца и, вероятно, небольшие дожди.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня, 12 марта, ветрено, весь день — снегопад и метель. При этом не очень морозно: максимум до -3 °С.

В субботу утром также еще будет небольшой мороз, но с полудня прогнозируют 0…-2 °С. Ветер утихнет, выглянет солнце.

В воскресенье, 14 марта, температура воздуха не опустится ниже нуля и может достигнуть +5 °С. Правда, прогнозируют облачность и кратковременные дожди.

В понедельник также будет 0…+5 °С, но уже солнечно и не так ветрено.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Уже завтра потеплеет, и никаких морозов не ожидается как минимум в ближайшую неделю.
 
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