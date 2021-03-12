Зима прощается? В выходные в Могилеве - потепление и немного солнца с дождем

Источник материала: Tut.by

Не пугайтесь сегодняшней метели в Могилеве — это наверняка прощание зимы. Потому что уже завтра потеплеет и как минимум в ближайшую неделю никаких морозов не ожидается — по крайней мере, таковы предварительные данные pogoda.by. В ближайшие выходные будет немного солнца и, вероятно, небольшие дожди.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня, 12 марта, ветрено, весь день — снегопад и метель. При этом не очень морозно: максимум до -3 °С.

В субботу утром также еще будет небольшой мороз, но с полудня прогнозируют 0…-2 °С. Ветер утихнет, выглянет солнце.

В воскресенье, 14 марта, температура воздуха не опустится ниже нуля и может достигнуть +5 °С. Правда, прогнозируют облачность и кратковременные дожди.

В понедельник также будет 0…+5 °С, но уже солнечно и не так ветрено.

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