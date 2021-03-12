|
Ищут 34-летнюю жительницу Наровли: она была вместе с матерью на вокзале в Бресте и пропала
12.03.2021 10:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Разыскивается 34-летняя жительница Наровли Татьяна Багданова,
9 марта она находилась на вокзале в Бресте вместе с матерью. Женщина уснула, а когда проснулась, дочери рядом не было.
Приметы разыскиваемой: на вид 30 лет, рост около 155 см, худощавого телосложения, волос длинный темно-каштанового цвета.
Особые приметы: фаланги пальцев левой руки не сгибаются, при ходьбе косолапит и прихрамывает, имеются веснушки на лице, при общении с незнакомыми чаще всего представляется Лерой Беловой.
Была одета: куртка оранжевого цвета удлиненная с капюшоном, легинсы темно-синего цвета, кофта серого цвета на молнии, кроссовки белого цвета, при себе имела рюкзак розового цвета.
Если вам известно местонахождение женщины, просьба сообщить в Наровлянский РОВД по телефонам: 8 (02355) 4−43−40, +375 29 7 446 991 или 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 марта она находилась на вокзале в Бресте вместе с матерью. Женщина уснула, а когда проснулась, дочери рядом не было.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)