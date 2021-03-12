Ищут 34-летнюю жительницу Наровли: она была вместе с матерью на вокзале в Бресте и пропала

Источник материала: Tut.by

Разыскивается 34-летняя жительница Наровли Татьяна Багданова, сообщает УВД.





9 марта она находилась на вокзале в Бресте вместе с матерью. Женщина уснула, а когда проснулась, дочери рядом не было.

Приметы разыскиваемой: на вид 30 лет, рост около 155 см, худощавого телосложения, волос длинный темно-каштанового цвета.

Особые приметы: фаланги пальцев левой руки не сгибаются, при ходьбе косолапит и прихрамывает, имеются веснушки на лице, при общении с незнакомыми чаще всего представляется Лерой Беловой.

Была одета: куртка оранжевого цвета удлиненная с капюшоном, легинсы темно-синего цвета, кофта серого цвета на молнии, кроссовки белого цвета, при себе имела рюкзак розового цвета.

Если вам известно местонахождение женщины, просьба сообщить в Наровлянский РОВД по телефонам: 8 (02355) 4−43−40, +375 29 7 446 991 или 102.