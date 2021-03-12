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Летом из Бреста можно будет вылететь в Шарм-эль-Шейх
12.03.2021 10:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Летная программа чартеров в Шарм-эль-Шейх стартом из Бреста прерывалась на зимний период. Но к предстоящему теплому сезону международный туроператор «TEZ TOUR» решил открыть второй чартер из Бреста в Египет (в Хургаду самолеты из Бреста летали всю зиму), пишет
По информации аэропорта «Брест», «летняя» программа в Шарм-эль-Шейх стартует из нашего города 28 марта и продлится до 24 октября. На этом маршруте самолеты будут летать трижды в месяц. Ближайшие рейсы — 7, 18 и 28 апреля. Вылет из Бреста в 14.50, прилет обратно в 12.20. В небе пассажиры авиалайнера проведут 4 часа.
Полеты в Хургаду стартом из Бреста также получили летнее расписание и продлены до 26 октября.
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Появилась лётная программа на курорт.
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