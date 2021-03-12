Летом из Бреста можно будет вылететь в Шарм-эль-Шейх

Источник материала: Tut.by

Летная программа чартеров в Шарм-эль-Шейх стартом из Бреста прерывалась на зимний период. Но к предстоящему теплому сезону международный туроператор «TEZ TOUR» решил открыть второй чартер из Бреста в Египет (в Хургаду самолеты из Бреста летали всю зиму), пишет «Вечерний Брест» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По информации аэропорта «Брест», «летняя» программа в Шарм-эль-Шейх стартует из нашего города 28 марта и продлится до 24 октября. На этом маршруте самолеты будут летать трижды в месяц. Ближайшие рейсы — 7, 18 и 28 апреля. Вылет из Бреста в 14.50, прилет обратно в 12.20. В небе пассажиры авиалайнера проведут 4 часа.

Полеты в Хургаду стартом из Бреста также получили летнее расписание и продлены до 26 октября.