Тепло, но с дождями. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные в Бресте будет теплая, но дождливая погода.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В субботу ожидается сплошная облачность, возможны дожди. Вероятность осадков небольшая — 55%, сообщает AccuWeather . Во второй половине дня ветер усилится. Порывы будут достигать 12 м/с, передает pogoda.by . Воздух прогреется до +7°С.

В воскресенье небо затянет тучами, возможен дождь. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до +10°С.

Хороших выходных, друзья!