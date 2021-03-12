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Тепло, но с дождями. Все о погоде в Бресте в выходные
12.03.2021 10:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Бресте будет теплая, но дождливая погода.
В субботу ожидается сплошная облачность, возможны дожди. Вероятность осадков небольшая — 55%, сообщает
В воскресенье небо затянет тучами, возможен дождь. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до +10°С.
Хороших выходных, друзья!
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В выходные в Бресте будет теплая, но дождливая погода.
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