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Тепло, но с дождями. Все о погоде в Бресте в выходные

12.03.2021 10:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Бресте будет теплая, но дождливая погода.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

В субботу ожидается сплошная облачность, возможны дожди. Вероятность осадков небольшая — 55%, сообщает AccuWeather. Во второй половине дня ветер усилится. Порывы будут достигать 12 м/с, передает pogoda.by. Воздух прогреется до +7°С.

В воскресенье небо затянет тучами, возможен дождь. Во второй половине дня столбик термометра поднимется до +10°С.

Хороших выходных, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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В выходные в Бресте будет теплая, но дождливая погода.
 
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