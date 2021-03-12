По делу «о героизации военных преступников» задержан соучредитель «Польской школы»

Задержан соучредитель «Польской школы» в Бресте по уголовному делу о героизации военных преступников. Об этом сообщает МВД Беларуси в своем телеграм-канале. Директор школы открыто обратилась к общественности по поводу данного уголовного дела.

Об уголовном деле

Генпрокуратура сообщает , что 28 февраля состоялось «незаконное массовое мероприятие» в помещении, которое арендует «Брестский форум польских локальных инициатив» и «Польская школа».

В мероприятии участвовали несовершеннолетние и молодежь. Они были одеты в национальную форму польской скаутской организации, «исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый».

По данному факту прокурор города Бреста возбудил уголовное дело по ч.3 ст.130 УК РБ за «совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма».

Про задержание

Пресс-служба МВД Беларуси информирует, что задержан 43-летний брестчанин - подозреваемый по данному делу. Он является соучредителем школы изучения польского языка, «где 28 февраля проходили массовые мероприятия, направленные на пропаганду нацизма». На данный момент мужчина находится в ИВС.

В офисе организации и в домах у работников прошли обыски, изъята офисная техника, документация, плакаты, фотографии и литература о деятельности Ромуальда Райса и участников подполья Польши во время Второй мировой войны.

Сейчас ведутся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех причастных к делу.

Обращение директора школы

Вчера, 11 марта, директор «Польской школы» Анна Панишева опубликовала на своей странице в Facebook открытое обращение к общественности.

«Подчеркиваю еще раз: за все мероприятия, за всю культурную деятельность ответственность несу только я, потому что я являюсь основателем Форума польских локальных инициатив и его единственным директором», - заявляет Панишева.

На данный момент она находится в командировке в Польше, но намерена в скором времени вернутся в Брест, чтобы опровергнуть «все наветы силой аргументации».

Директор рассказала, что школа работает согласно уставу польских локальных инициатив, а целью ставит «распространить наилучшие образцы польской культуры песенной, музыкальной, литературной, исторической среди этнических поляков Бреста, а также всех желающих».

Панишева пояснила, что школа изучения польского языка открыта и всегда приглашает всех желающих вне зависимости от национального происхождения.

Директор считает, что обвинения «надуманны» и их цель — «ликвидация «Польской школы».

У Анны Панишевой «в голове не укладывается», как можно было заявить, что ее школа ведет пропаганду национальной и религиозной розни.

«Тем не менее начато производство, согласно Уголовному кодексу, по статье 130. Я не юрист, но мне кажется, что здесь на самом деле есть, может, какое-то недопонимание, может, какая-то злая воля», - говорит Анна.

Она рассказала, что работает в системе образования с 1986 года, как переехала в Брест, с целью возродить польский язык и польскую культуру на территории Бреста и Брестской области. За эти годы ни на одном рабочем месте Панишева не услышала, что не умеет общаться с взрослыми или детьми.

Напомним, мероприятие ко «дню проклятых солдат» посетил и консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк. Из-за этого 9 марта в МИД вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского и вручили ноту протеста.

Там назвали такое поведение нарушением нормы международного права и заявили решительный протест. И предложили польскому консулу покинуть страну.