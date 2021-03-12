﻿ В выходные под Минском и в самом городе развернутся масленичные гулянья. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В выходные под Минском и в самом городе развернутся масленичные гулянья

12.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Проводить зиму с песнями, играми на свежем воздухе и, конечно же, блинами приглашают на главную городскую площадку у Дворца спорта. Здесь на выходных пройдет масштабный семейный праздник с народными забавами,  различными обрядами и конкурсами. В программе - выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества и выступление народных ансамблей, а для детей - аттракционы.

Расписание работы площадки у Дворца спорта - в видео. В главный день праздника -  субботу - в 16:30 пройдет традиционный обряд сжигания чучела. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проводить зиму с песнями, играми на свежем воздухе и, конечно же, блинами приглашают на главную городскую площадку у Дворца спорта. Здесь на выходных пройдет...
 
Новости дня
Новости общества
 
Зима прощается? В выходные в Могилеве - потепление и немного солнца с дождем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by