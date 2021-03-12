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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В выходные под Минском и в самом городе развернутся масленичные гулянья Проводить зиму с песнями, играми на свежем воздухе и, конечно же, блинами приглашают на главную городскую площадку у Дворца спорта. Здесь на выходных пройдет...

Проводить зиму с песнями, играми на свежем воздухе и, конечно же, блинами приглашают на главную городскую площадку у Дворца спорта. Здесь на выходных пройдет масштабный семейный праздник с народными забавами, различными обрядами и конкурсами. В программе - выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества и выступление народных ансамблей, а для детей - аттракционы.Расписание работы площадки у Дворца спорта - в видео. В главный день праздника - субботу - в 16:30 пройдет традиционный обряд сжигания чучела.