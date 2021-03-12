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Уровень воды на притоках Сожа и Припяти достиг опасной отметки

12.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Плюсовая температура воздуха в феврале способствовала таянию снега и льда на реках раньше срока. На некоторых реках уровень воды достиг опасно высокой отметки. Так, на притоке Сожа он уже превышает значение, при котором ранее отмечались затопления прибрежных территорий. 

А на притоке Припяти до опасно высокого уровня воды  остается 22 см. Ситуация будет зависеть от погодных условий и количества осадков. Оперативно реагировать на складывающуюся обстановку готовы органы и подразделения МЧС. Также в готовности сводные отряды,  водооткачивающая техника, плавательные средства для эвакуации людей и скота. 

 
 
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Плюсовая температура воздуха в феврале способствовала таянию снега и льда на реках раньше срока. На некоторых реках уровень воды достиг опасно высокой отметки....
 
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