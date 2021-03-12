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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уровень воды на притоках Сожа и Припяти достиг опасной отметки Плюсовая температура воздуха в феврале способствовала таянию снега и льда на реках раньше срока. На некоторых реках уровень воды достиг опасно высокой отметки....

Плюсовая температура воздуха в феврале способствовала таянию снега и льда на реках раньше срока. На некоторых реках уровень воды достиг опасно высокой отметки. Так, на притоке Сожа он уже превышает значение, при котором ранее отмечались затопления прибрежных территорий.А на притоке Припяти до опасно высокого уровня воды остается 22 см. Ситуация будет зависеть от погодных условий и количества осадков. Оперативно реагировать на складывающуюся обстановку готовы органы и подразделения МЧС. Также в готовности сводные отряды, водооткачивающая техника, плавательные средства для эвакуации людей и скота.