Источник материала: БT

Около 5 % безработных готовы сменить специальность

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уровень безработицы в Беларуси снижается, а занятых граждан становится больше Уровень безработицы в Беларуси снижается, а занятых граждан становится больше из года в год. Как рассказал нашему телеканалу представитель профильного ведомства,...

Уровень безработицы в Беларуси снижается, а занятых граждан становится больше из года в год. Как, ситуация на рынке труда не просто остается стабильной: за прошедшую пятилетку удалось выйти на положительную траекторию. Так, сейчас в базе данных 72 тысячи вакансий. Особо востребованы водители, продавцы, швеи. Напряженной по поиску работы остается обстановка в 22 регионах.Безработные белорусы неохотно соглашаются на переобучение: таких лишь около 5 %, отмечают специалисты. На данный момент новую специальность получают 600 человек.