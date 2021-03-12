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Уровень безработицы в Беларуси снижается, а занятых граждан становится больше

12.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уровень безработицы в Беларуси снижается, а занятых граждан становится больше из года в год. Как рассказал нашему телеканалу представитель профильного ведомства, ситуация на рынке труда не просто остается стабильной: за прошедшую пятилетку  удалось выйти на положительную траекторию. Так, сейчас в базе данных  72 тысячи вакансий. Особо востребованы водители, продавцы, швеи. Напряженной по поиску работы остается обстановка  в 22 регионах.

Около 5 % безработных готовы сменить специальность

Безработные белорусы  неохотно соглашаются на переобучение: таких лишь около 5 %, отмечают специалисты. На данный момент новую специальность получают 600 человек. 

 
 
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Уровень безработицы в Беларуси снижается, а занятых граждан становится больше из года в год. Как рассказал нашему телеканалу представитель профильного ведомства,...
 
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