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Уровень безработицы в Беларуси снижается, а занятых граждан становится больше
12.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУровень безработицы в Беларуси снижается, а занятых граждан становится больше из года в год. Как
Около 5 % безработных готовы сменить специальностьБезработные белорусы неохотно соглашаются на переобучение: таких лишь около 5 %, отмечают специалисты. На данный момент новую специальность получают 600 человек.
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Уровень безработицы в Беларуси снижается, а занятых граждан становится больше из года в год. Как рассказал нашему телеканалу представитель профильного ведомства,...
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