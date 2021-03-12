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Жительница Витебска стала мамой в шестой раз

12.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Витебске получила поздравления жительница, которая стала мамой в шестой раз! Теперь в семье три девочки и три мальчика. Старшему ребенку - 9 лет, а младшему, Даниилу,  всего несколько дней.  Светлана и Игорь Фроловы - молодые родители. Глава семьи - индивидуальный предприниматель, а настоящее призвание Светланы - быть мамой. Старшие дети занимаются творчеством и спортом. Сейчас главная мечта многодетной семьи - построить большой дом. 

Елена Леонович, главврач Витебского областного роддома: "Вопросы материнства и детства - это главные вопросы, которым уделяется большое внимание. Созданы условия, чтобы наши мамы могли безопасно рожать, независимо от того, где они проживают - в сельской местности или в городе. Обеспечена качественная медицинская помощь на всех уровнях".

1 245 детей родились в Витебской области с начала года

За два месяца этого года в Витебской области на свет появились  1 245 детей. Из них 11 двойняшек. 

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске получила поздравления жительница, которая стала мамой в шестой раз! Теперь в семье три девочки и три мальчика. Старшему ребенку - 9 лет, а младшему,...
 
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