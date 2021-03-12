﻿ "Минская лыжня" в Раубичах в субботу закроет зимний сезон. 21.by
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"Минская лыжня" в Раубичах в субботу закроет зимний сезон

12.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Любителей зимнего спорта завтра в Раубичах соберет "Минская лыжня". Начнутся соревнования в 11 утра. Заключительный забег планируется начать в 14:00.

Участники выйдут на старт биатлонных эстафет  четыре по тысяче шестьсот метров  с двумя огневыми рубежами. За медали поспорят дружины высших органов власти, центральных аппаратов силовых министерств и ведомств, республиканских органов госуправления.  Участники соревнований накануне успели опробовать трассу и с удовольствием отметили, что "Минская лыжня" - это не только дух соперничества и борьбы, но и прекрасный способ держать себя в форме.  

Во время праздника будут организованы торговые точки и концертно-развлекательная программа. Несмотря на плюсовую температуру, которую  обещают синоптики,  трасса выдержит нагрузку благодаря заготовленной заранее снежной подушке. 

 
 
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Любителей зимнего спорта завтра в Раубичах соберет "Минская лыжня". Начнутся соревнования в 11 утра. Заключительный забег планируется начать в 14:00. Участники...
 
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