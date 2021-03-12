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"Минская лыжня" в Раубичах в субботу закроет зимний сезон
12.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛюбителей зимнего спорта завтра в Раубичах соберет "Минская лыжня". Начнутся соревнования в 11 утра. Заключительный забег планируется начать в 14:00.
Участники выйдут на старт биатлонных эстафет четыре по тысяче шестьсот метров с двумя огневыми рубежами. За медали поспорят дружины высших органов власти, центральных аппаратов силовых министерств и ведомств, республиканских органов госуправления. Участники соревнований накануне успели опробовать трассу и с удовольствием отметили, что "Минская лыжня" - это не только дух соперничества и борьбы, но и прекрасный способ держать себя в форме.
Во время праздника будут организованы торговые точки и концертно-развлекательная программа. Несмотря на плюсовую температуру, которую обещают синоптики, трасса выдержит нагрузку благодаря заготовленной заранее снежной подушке.
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Любителей зимнего спорта завтра в Раубичах соберет "Минская лыжня". Начнутся соревнования в 11 утра. Заключительный забег планируется начать в 14:00. Участники...
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