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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продолжается и работа с обращениями граждан в столице Сегодня личный прием проведет министр экономики Александр Червяков. 17 марта с белорусами и представителями юрлиц встретится министр образования Игорь...

Сегодня личный прием проведет министр экономики Александр Червяков.17 марта с белорусами и представителями юрлиц встретится министр образования Игорь Карпенко.19 марта - министр связи и информатизации Константин Шульган.Встречи будут проходить по предварительной записи с 10:00. Регистрация - по телефонам, которые сейчас на вашем экране.