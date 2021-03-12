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Продолжается и работа с обращениями граждан в столице
12.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня личный прием проведет министр экономики Александр Червяков.
17 марта с белорусами и представителями юрлиц встретится министр образования Игорь Карпенко.
19 марта - министр связи и информатизации Константин Шульган.
Встречи будут проходить по предварительной записи с 10:00. Регистрация - по телефонам, которые сейчас на вашем экране.
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Сегодня личный прием проведет министр экономики Александр Червяков. 17 марта с белорусами и представителями юрлиц встретится министр образования Игорь...
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