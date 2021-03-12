﻿ В Беларуси на сегодня из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси на сегодня из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности

12.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Порывы могут достигать 22 метров в секунду. На большей части страны пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем будет от минус 2 по востоку до 8 градусов тепла по юго-западу.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Порывы могут достигать 22 метров в секунду. На большей части страны пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем будет от минус 2 по...
 
Новости дня
Новости общества
 
Выездные приемы граждан Администрацией Президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by