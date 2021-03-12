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В Беларуси на сегодня из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности
12.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПорывы могут достигать 22 метров в секунду. На большей части страны пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем будет от минус 2 по востоку до 8 градусов тепла по юго-западу.
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Порывы могут достигать 22 метров в секунду. На большей части страны пройдет мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем будет от минус 2 по...
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