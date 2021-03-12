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Выездные приемы граждан Администрацией Президента

12.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня выездные приемы граждан проведет Администрация Президента. 

В Ивье побывает помощник главы государства - инспектор по Гродненской области Юрий Караев. Там пройдет встреча с трудовым коллективом и личный прием работников Техмаша.

 
 
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Сегодня выездные приемы граждан проведет Администрация Президента.  В Ивье побывает помощник главы государства - инспектор по Гродненской области Юрий Караев....
 
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