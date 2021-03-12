Погода в выходные: с дождями и мокрым снегом, но будет тепло

Источник материала: Tut.by

Сегодня наиболее сложные погодные условия (снег, метель, сильный порывистый ветер) сохранятся по восточной половине страны. Но в выходные погода начнет исправляться. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Reuters

13 марта, в субботу, на большей части территории пройдут осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед, по востоку страны слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −3…+2°C, по востоку до -5°C; максимальная днем +3…+8°C, по югу страны температура будет повышаться до +10°C.

14 марта, в воскресенье, облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные осадки — дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью −2…+5°C, днем +3…+10°C, в южных районах местами до +12°C. Такой температурный фон на 2−6 градусов превысит климатическую норму для этих чисел марта.

Оттепельная погода сохранится и в первой половине следующей недели.

15 марта, в понедельник, ночью на большей части территории, днем местами по стране кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −2…+3°C, максимальная днем +2…+8°C, по югу местами до +10°C.

16 марта, во вторник, местами по стране кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −2…+3°C, максимальная днем +1…+8°C.

17 марта, в среду, местами по Беларуси кратковременные мокрый снег, дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°C, максимальная днем 0…+6°C.