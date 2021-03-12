ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погода в выходные: с дождями и мокрым снегом, но будет тепло

12.03.2021 11:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня наиболее сложные погодные условия (снег, метель, сильный порывистый ветер) сохранятся по восточной половине страны. Но в выходные погода начнет исправляться. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Reuters

13 марта, в субботу, на большей части территории пройдут осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед, по востоку страны слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −3…+2°C, по востоку до -5°C; максимальная днем +3…+8°C, по югу страны температура будет повышаться до +10°C.

14 марта, в воскресенье, облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные осадки — дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха ночью −2…+5°C, днем +3…+10°C, в южных районах местами до +12°C. Такой температурный фон на 2−6 градусов превысит климатическую норму для этих чисел марта.

Оттепельная погода сохранится и в первой половине следующей недели.

15 марта, в понедельник, ночью на большей части территории, днем местами по стране кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −2…+3°C, максимальная днем +2…+8°C, по югу местами до +10°C.

16 марта, во вторник, местами по стране кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −2…+3°C, максимальная днем +1…+8°C.

17 марта, в среду, местами по Беларуси кратковременные мокрый снег, дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°C, максимальная днем 0…+6°C.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня наиболее сложные погодные условия (снег, метель, сильный порывистый ветер) сохранятся по восточной половине страны. Но в выходные погода начнет...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске мужчину судили за оскорбительную надпись на заборе. Потерпевшие - сотрудники госСМИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by