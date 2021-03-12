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В Минске мужчину судили за оскорбительную надпись на заборе. Потерпевшие - сотрудники госСМИ

12.03.2021 11:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске вынесли приговор мужчине за надпись на заборе с угрозами в адрес сотрудников государственного СМИ — потерпевшими выступил ряд журналистов издания «Беларусь сегодня». Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: «Народная воля»

По части 1 статьи 339 (Хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси проходил 36-летний сотрудник логистической компании Юрий Дрек, который с 12 января содержался под стражей. Как утверждалось, 23 сентября он сделал надпись на металлическом ограждении строительной площадки, которая находится напротив офиса по улице Хмельницкого, в котором он работал.


Фото: телеграм-канал SB.BY Беларусь сегодня

В обвинении говорилось, что оскорбительная надпись содержала «угрозу применить насилие в отношении сотрудников учреждения Администрации Президента Республики Беларусь «Издательский дом «Беларусь сегодня», в том числе в отношении шести пострадавших». Потерпевшими по делу проходили сотрудники издательского дома, в том числе журналисты Андрей Муковозчик, Людмила Гладкая, Дмитрий Крят и Роман Рудь.

Одна из потерпевших, журналистка Людмила Гладкая, в своем телеграм-канале сообщила, что никто из пострадавших не стал заявлять иск о возмещении морального ущерба. Она рассказала, что обвиняемый не признал вину, несмотря на то, что не отрицал того факта, что сделал надпись, и отметила, что мужчина ранее уже совершал подобные действия и участвовал в протестных акциях, а в машине мужчины нашли БЧБ-флаг.

Сам Юрий Дрек заявил, что в тот день, когда сделал надпись, был расстроен — его замечание компании, которая периодически распивает спиртное и оставляет мусор на крыльце офиса, где он работал, осталось без внимания, и вечером мусор вновь был на крыльце. Тогда Юрий взял баллончик, которым красил скамейку на даче, и сделал надпись на ограждении. Что-то в ней скорректировать у него не получилось — закончилась краска.

Суд согласился с запрошенным прокурором наказанием и 11 марта приговорил мужчину к одному году «химии» (ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа). Его освободили из-под стражи в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавшими по делу проходили шестеро сотрудников издательского дома «Беларусь сегодня», среди них четверо журналистов.
 
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