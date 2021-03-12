Дождливо, ветрено, но тепло. Все о погоде в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно будет тепло, но ветрено и дождливо. Вечерами возможен даже мокрый снег, сообщает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу ожидается переменная облачность. Возможен дождь, вечером — мокрый снег. Утром — сильный ветер. Днем до +5°C.

В воскресенье в городе будет также пасмурно и дождливо, вечером — опять мокрый снег. Днем до +6°C. Все время — сильный ветер.

Хороших выходных!

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