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Дождливо, ветрено, но тепло. Все о погоде в Гродно в выходные
12.03.2021 11:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Гродно будет тепло, но ветрено и дождливо. Вечерами возможен даже мокрый снег,
В субботу ожидается переменная облачность. Возможен дождь, вечером — мокрый снег. Утром — сильный ветер. Днем до +5°C.
В воскресенье в городе будет также пасмурно и дождливо, вечером — опять мокрый снег. Днем до +6°C. Все время — сильный ветер.
Хороших выходных!
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В выходные в Гродно будет тепло, но ветрено и дождливо. Вечерами возможен даже мокрый снег.
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