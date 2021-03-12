СК России: белорус шантажом добивался интимных фото от детей, в деле более 20 пострадавших из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Мужчина с помощью шантажа в интернете выманивал у несовершеннолетних из России и Беларуси интимные фотографии — в деле десятки потерпевших, в основном из нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба управления следственного комитета России по Владимирской области.



Фото: Reuters

Как сообщается, в апреле 2018 года в одной из социальных сетей неизвестный под псевдонимом вел интимную переписку с 11-летней девочкой из России, а затем путем шантажа вынудил ее прислать свои откровенные фотографии. Как позже выяснилось, то же лицо совершило похожие преступления в отношении еще двоих школьниц из Владимирской и Пензенской областей. Было возбуждено уголовное дело.

Российские следователи смогли выяснить, что подозреваемый находился на территории Беларуси. СК России передал коллегам из Беларуси сведения о более чем 20 белорусских девочках, пострадавших от действий мужчины.

В марте этого года подозреваемый был задержан — им оказался 43-летний белорус.

«Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся», — отметили в российском ведомстве.

Теперь дальнейшим расследованием дела займется белорусские следователи.

TUT.BY запросил у Следственного комитета Беларуси информацию о расследовании дела и касающихся его преступных эпизодах на территории нашей страны. Мы сообщим подробности, как только они станут нам известны.