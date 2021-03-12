Минчанин летом просил 115 восстановить газон. В ответ зимой прислали фото со снегом. Что было дальше?

Источник материала: Tut.by

В пятиэтажке на улице Куприянова в Минске делали капремонт, во время работ испортили землю у подъездов. Местный житель еще летом обратился по этому поводу в 115. Зимой пришел ответ, что заявка закрыта, а также фото заснеженного двора. Рассказываем, что было дальше.

Минчанин Федор Скоробогатов живет в доме № 7 на улице Куприянова. В этой и соседних пятиэтажках был капитальный ремонт. Во время капремонта, рассказывает мужчина, участок земли у подъездов изъездила строительная техника, там же лежали стройматериалы.

— Когда техника уехала, землю выровняли, но травяной покров поврежден, да и грунт теперь перемешан с какой-то глиной, камнями, корягами — там не вырастет ничего. При этом когда у соседнего, девятого, дома вырыли яму для замены газовой трубы, сразу привезли чернозем и восстановили благоустройство, — объясняет Федор.

Мужчина 20 июля 2020-го отправил заявку в службу 115.



Заявка минчанина за 20 июля и ответ, который пришел 18 февраля. Скриншот: читатель TUT.BY



Фото, которое коммунальники приложили к ответу

Ответ пришел через полгода, 18 февраля: «Заявка закрыта. Благоустройство придомовой территории восстановлено подрядной организацией согласно проектно-сметной документации».

К письму приложили фотографию заснеженного двора.

Мужчина был возмущен таким ответом, ведь никакого благоустройства не было. Он написал в администрацию Московского района Минска.

«Прошу вас разъяснить мне, когда и какие работы по благоустройству были выполнены? Если речь шла про снег, то заверяю вас: подрядная организация не имеет к этому никакого отношения! Он выпал сам в виде атмосферных осадков, его никто не привозил!».





Районные власти отреагировали быстро. Минчанину пообещали, что подрядчик ЧУП «Строймедсервис» (эта же организация делала капремонт в доме) восстановит благоустройство придомовой территории при благоприятных погодных условиях.

Заявку гражданина в службе 115 закрыли ошибочно, пояснили в администрации Московского района. Было служебное разбирательство, выяснилось, что специалист отдела предоставил недостоверную информацию. За недобросовестную работу с ним прекратили трудовые отношения.



Ответ от администрации Московского района Минска. Фото: читатель TUT.BY