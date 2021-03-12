В Столинском районе браконьер провалился под лед с 40 кг «улова»

Источник материала: Tut.by

В Столинском районе инспекторы задержали браконьера с 40 кг незаконного улова, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: kremen. today

Мужчина возвращался с нелегальной рыбалки с рюкзаком, в котором нес 70 лещей и 66 других рыб. Лед под ногами «рыбака» не выдержал и браконьер провалился в воду. К счастью, обошлось без жертв. Мужчину задержали сотрудники госинспекции. В отношении него возбудили уголовное дело. За выловленную рыбу ему насчитали 10,3 тысячи рублей возмещения вреда.

Во время обыска дома у подозреваемого обнаружили около 40 различных сетных орудий. Ранее мужчина не раз задерживался за нелегальную рыбалку Столинской, Туровской и Микашевичской инспекциями.