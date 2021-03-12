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В Столинском районе браконьер провалился под лед с 40 кг «улова»
12.03.2021 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Столинском районе инспекторы задержали браконьера с 40 кг незаконного улова, сообщает
Мужчина возвращался с нелегальной рыбалки с рюкзаком, в котором нес 70 лещей и 66 других рыб. Лед под ногами «рыбака» не выдержал и браконьер провалился в воду. К счастью, обошлось без жертв. Мужчину задержали сотрудники госинспекции. В отношении него возбудили уголовное дело. За выловленную рыбу ему насчитали 10,3 тысячи рублей возмещения вреда.
Во время обыска дома у подозреваемого обнаружили около 40 различных сетных орудий. Ранее мужчина не раз задерживался за нелегальную рыбалку Столинской, Туровской и Микашевичской инспекциями.
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За выловленную рыбу ему насчитали 10,3 тысячи рублей возмещения вреда.
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