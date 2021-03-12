ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый глава Следственного комитета получил генеральские погоны

12.03.2021 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Новый руководитель СК Дмитрий Гора получил погоны генерал-майора юстиции, соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства назначил нового главу Следственного комитета в четверг 11 марта. На место Ивана Носкевича, который руководил ведомством более пяти лет, пришел Дмитрий Гора.

Говоря о своем назначении, Гора рассказал, что не собирается проводить кардинальных изменений в работе Следственного комитета. По его мнению, "что-то добавлять, улучшать в его работе можно, но кардинально менять работу не надо". Он отметил, что ему будет не трудно сориентироваться и сделать работу более прогрессивной, так как он хорошо знаком со спецификой.

Дмитрий Гора родом из Тбилиси. Окончил Военный Краснознаменный институт в Москве, в 2018 году завершил обучение в Академии управления при президенте Беларуси. Работал следователем, старшим следователем, а также старшим следователем по особо важным делам, начальником следственного отдела управления КГБ по Брестской области.

С ноября 2009-го до конца 2019 года был начальником следственного управления КГБ.

До назначения на нынешнюю должность был заместителем Генерального прокурора Беларуси.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Гора до назначения был заместителем Генерального прокурора страны и находился в звании полковника.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Столинском районе браконьер провалился под лед с 40 кг «улова»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by