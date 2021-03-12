Новый глава Следственного комитета получил генеральские погоны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 мар – Sputnik. Новый руководитель СК Дмитрий Гора получил погоны генерал-майора юстиции, соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства назначил нового главу Следственного комитета в четверг 11 марта. На место Ивана Носкевича, который руководил ведомством более пяти лет, пришел Дмитрий Гора.

Говоря о своем назначении, Гора рассказал, что не собирается проводить кардинальных изменений в работе Следственного комитета. По его мнению, "что-то добавлять, улучшать в его работе можно, но кардинально менять работу не надо". Он отметил, что ему будет не трудно сориентироваться и сделать работу более прогрессивной, так как он хорошо знаком со спецификой.

Дмитрий Гора родом из Тбилиси. Окончил Военный Краснознаменный институт в Москве, в 2018 году завершил обучение в Академии управления при президенте Беларуси. Работал следователем, старшим следователем, а также старшим следователем по особо важным делам, начальником следственного отдела управления КГБ по Брестской области.

С ноября 2009-го до конца 2019 года был начальником следственного управления КГБ.

До назначения на нынешнюю должность был заместителем Генерального прокурора Беларуси.

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