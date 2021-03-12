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Новый глава Следственного комитета получил генеральские погоны
12.03.2021 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Новый руководитель СК Дмитрий Гора получил погоны генерал-майора юстиции, соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Глава государства
Говоря о своем назначении, Гора рассказал, что не собирается проводить кардинальных изменений в работе Следственного комитета. По его мнению, "что-то добавлять, улучшать в его работе можно, но кардинально менять работу не надо". Он отметил, что ему будет не трудно сориентироваться и сделать работу более прогрессивной, так как он хорошо знаком со спецификой.
Дмитрий Гора родом из Тбилиси. Окончил Военный Краснознаменный институт в Москве, в 2018 году завершил обучение в Академии управления при президенте Беларуси. Работал следователем, старшим следователем, а также старшим следователем по особо важным делам, начальником следственного отдела управления КГБ по Брестской области.
С ноября 2009-го до конца 2019 года был начальником следственного управления КГБ.
До назначения на нынешнюю должность был заместителем Генерального прокурора Беларуси.
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Дмитрий Гора до назначения был заместителем Генерального прокурора страны и находился в звании полковника.
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