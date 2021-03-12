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До 10 лет лишения свободы администраторам дворовых чатов

12.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сотрудники ГУБОП задержали очередных активных участников закрытого дворового сообщества в Московском районе столицы. О его деструктивной направленности в милицию сообщили неравнодушные граждане. Средний возраст задержанных 30-35 лет. Как уже установлено, эти люди регулярно устраивали фотосессии со скрытыми лицами, "выбрасывали" снимки на телеграм-каналы, создавая видимость масштабной поддержки протеста. Администраторам наиболее радикальных, которые носят явно выраженный экстремистский характер,  грозит от 6 до 10 лет лишения свободы. 

"Так называемые дворовые чаты получили свое развитие после прекращения массовых уличных протестов осенью прошлого года. Нами обнаружено свыше тысячи таких чатов. Более половины из них находится в Минске и Минском районе. Мы выделили наиболее радикальные, которые носят явно выраженный экстремистский характер. Их администраторы будут привлечены к ответственности".

"За последний месяц сотрудниками ГУБОПиК МВД  установлены личности администраторов  целого ряда дворовых чатов.  Их действиям, а также действиям  активных участников этих сообществ будет дана правовая оценка на предмет создания или руководства  экстремистскими формированиями. Законом за такие действия предусмотрено наказание от 6 до 10 лет лишения свободы".

Неотвратимость наказания

И напомним, что на днях ГУБОП совместно с СК сообщили, что собраны материалы и сформирована доказательная база по блогеру Мотолько. Как мы рассказывали, этот человек  с администраторами и активными участниками "дворовых инициатив" объединил и руководил этими  экстремистскими сообществами. Отметим, что риторика управляемых чатов, направленная на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, квалифицированы как публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя. В отношении Мотолько возбуждено уголовное дело.
 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники ГУБОП задержали очередных активных участников закрытого дворового сообщества в Московском районе столицы. О его деструктивной направленности в...
 
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