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Валерий Бельский провел прием граждан в Гродненском государственном аграрном университете
12.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВопросы пенсионного обеспечения, демографии, стимулирования научной деятельности в вузах стали основными темами во время приема граждан, который провел в Гродненском государственном аграрном университете помощник Президента Беларуси Валерий Бельский. Большинство обращений носило характер предложений: люди не просто обозначали проблему, но и предлагали ее решение. В частности один из посетителей поделился своим видением возможного изменения пенсионной системы. Сразу несколько предложений поступило и от преподавателей аграрного университета. Касались они повышения престижа аграрных профессий и закрепления кадров на селе.
Валерий Бельский, помощник Президента Беларуси: "По закреплению кадров здесь у нас достаточно много уже сделано. И, я думаю, что этими механизмами просто нужно пользоваться. Проинформировали мы относительно действующих и предполагаемых мер по повышению престижности аграрного образования. Соответствующие решения усилить планируется в этом году".
Встретился Валерий Бельский со студенческим активом университета и преподавательским составом. Разговор касался тем, связанных не только с деятельностью вуза, но и вопросов, волнующих общество.
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Вопросы пенсионного обеспечения, демографии, стимулирования научной деятельности в вузах стали основными темами во время приема граждан, который провел в...
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