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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Валерий Бельский провел прием граждан в Гродненском государственном аграрном университете Вопросы пенсионного обеспечения, демографии, стимулирования научной деятельности в вузах стали основными темами во время приема граждан, который провел в...

Вопросы пенсионного обеспечения, демографии, стимулирования научной деятельности в вузах стали основными темами во время приема граждан, который провел в Гродненском государственном аграрном университете помощник Президента Беларуси Валерий Бельский. Большинство обращений носило характер предложений: люди не просто обозначали проблему, но и предлагали ее решение. В частности один из посетителей поделился своим видением возможного изменения пенсионной системы. Сразу несколько предложений поступило и от преподавателей аграрного университета. Касались они повышения престижа аграрных профессий и закрепления кадров на селе.Встретился Валерий Бельский со студенческим активом университета и преподавательским составом. Разговор касался тем, связанных не только с деятельностью вуза, но и вопросов, волнующих общество.