Хотели проучить нападавшего. Конфликт водителя и пешехода с БЧБ флагом привел к другому уголовному делу

Источник материала: Tut.by

12 марта в суде Заводского района начался процесс в отношении двух минчан, которые, по версии следствия, хотели отомстить водителю BMW. Водитель накануне напал на человека с БЧБ-флагом, последний стоял на проезжей части. Эта история сразу облетела соцсети, в мессенджерах появился адрес водителя. Несколько мужчин решили проучить его, проколоть шины автомобиля и ночью направились к нему во двор, однако на подходе их задержал ОМОН. Один участник компании успел скрыться. У задержанных при обыске нашли пневматический пистолет, нож, патроны и гранату.



Фото: TUT.BY

27 октября 2020 года в соцсетях появилось видео , как водитель BMW бьет мужчину прямо на дороге. До этого мужчина махал бело-красно-белым флагом, и такую реакцию водителя многие связали с его политической позицией. Однако позже нападавший пояснил, что флаг его не интересовал, пешеход перегородил дорогу, из-за чего невозможно было проехать, на замечания не реагировал. Водитель и его семья столкнулись с негативными комментариями в соцсетях. Информации о том, что водителя привлекли к ответственности за драку, а пешехода — за перекрытие дороги, не было.

Но этот конфликт стал причиной для другого уголовного дела, которое и слушается сегодня в суде Заводского района.

Водитель BMW Дмитрий Давдюк проходит по делу потерпевшим. Обвиняемые — 32-летний Юрий Сергей и 37-летний Кирилл Казей, ранее судимы не были. Дело рассматривает судья Анжела Костюкевич.

Видео драки разошлось в соцсетях и тегерамм-каналах, там же появился адрес и номер телефона водителя. В одном из чатов трое жителей Минска решили проучить мужчину — проколоть шины его авто. Ночью 28 октября они выдвинулись к нему во двор, но на подходе были задержаны бойцами ОМОН, один участник успел скрыться и сейчас находится в розыске, двое остальных пятый месяц содержатся в СИЗО.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

В обвинении отмечено, что при личном обыске у одного из задержанных изъят пневматический пистолет, у второго — самодельный нож, который экспертиза признала холодным оружием. При осмотре автомобиля одного из задержанных обнаружены фейерверки, лазерные указки, ручная граната и 58 патронов.

По сообщениям Следственного комитета, изначально обвиняемые говорили, что просто гуляли ночью по району. Позже один из них рассказал, что они прибыли к указанному дому целенаправленно для совершения противоправных действий.

Действия обвиняемых квалифицировали как приготовление к совершению особо злостного хулиганства (ч.1 ст. 13, ч.3 ст. 339 УК), приготовление к умышленному уничтожению либо повреждению имущества (ч.1 ст. 13, ч.2 ст. 218 УК) — по факту планируемого повреждения машины и нападения на владельца BMW, незаконное хранение боеприпасов (ч.3 ст. 295 УК) — по факту обнаруженных при обыске предметов.

Максимальное наказание по этим статьям — до 10 лет лишения свободы.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Оба обвиняемых вину не признают полностью. Адвокат Казея заявила ряд ходатайств, в частности, о проведении дополнительных экспертиз по найденным боеприпасам в машине обвиняемого, однако суд пока их отклонил.

Судебное следствие началось с допроса потерпевшего. Дмитрий Давыдюк заявил, что с обвиняемыми незнаком, сегодня увидел их впервые, данных о том, что именно Казей и Сергей отправляли ему сообщения с угрозами, в суде не прозвучало.

— 25 октября 2020 года примерно в 15 часов у меня произошел конфликт с пешеходом, — говорит Давыдюк. — На перекрестке увидел парня, который держал флаг БЧБ. Автомобиль впереди меня его объехал, я тоже пытался объехать, но он двигался, зацепил мне зеркало. Я был на эмоциях. Остановился, вышел, у нас завязался конфликт, по походке, по запаху и невнятной речи я понял, что он был в состоянии опьянения. У нас завязался конфликт, он мне сказал, что разобьет мне лицо. Я нанес ему удар в район головы, падая, он хватался мне за ноги, я отбивался и бил его ногами. Конфликт длился около минуты. Нас остановил автомобилист, который рядом проезжал. Я пытался объяснить, но мне сказали, что стоять на дороге нормально. Я сел в машину, стал собираться народ, по моей машине били руками. Далее на меня вышли сотрудники милиции, опросили по поводу конфликта, к ним обратилась девушка-свидетель. 27 октября видео появилось в интернете, ролик был обрезан, начала конфликта на нем не было, чтобы выставить меня в негативном свете. Инцидент пытались связать с политикой, якобы я избил человека за флаг. В дальнейшем кто-то распространил мои личные данные — номер телефона, адрес. Кто-то указал, что я продаю автомобиль, и мне без конца стали звонить. На следующий день знакомый мне сказал, что по ТВ вышел сюжет, что ко мне во двор приходили людей, чтобы отомстить. Я не знал, что происходило 28 октября, я тогда работал, машина стояла не во дворе, обо всем я узнал из сюжета.

— Угрозы убийства или повреждения авто вам поступали? — спросила судья.

— Поступали угрозы в экстремистских телеграмм-каналах — сжечь автомобиль, меня убить. На мой странице в соцсетях угроз не было, только негативные комментарии моих действий. А звонили мне в основном по поводу продажи машины. По поводу угроз я в милицию не обращался. Записал видеообращение, что конфликт не связан с политикой, это конфликт на дороге.

Давыдюк подчеркнул, что в милицию не обращался, потому что счел, что угрозы были лишь психологическим давлением. По его словам, он не обращался в Следственный комитет с просьбой, чтобы его признали потерпевшим, об этом ему сообщил следователь.

— Чем вы пострадали? — спросил у водителя адвокат обвиняемого Сергея.

— Вопрос снимается, — заявила судья.

Напомним, что хулиганство и умышленное повреждение имущества, согласно обвинению, являются неоконченным преступлением, фигурантов задержали на подходе во двор, однако ответственность за приготовление к преступлению наступает по той же статье, что и за оконченное преступление.

— Чувствовали ли вы реальную угрозу жизни и здоровья? — продолжил защитник.

— Я почувствовал психологическое давление. Я не думал, что меня кто-то приедет убивать. Но перестраховался, супруга из дома уехала. После того, как вышел сюжет на телевидении, я перестал оставлять машину во дворе, боялся поджога.

— Вы были привлечены к ответственности за инцидент на дороге — к административной или уголовной? — уточнила судья.

— Нет. А за что?

— Вы считаете свои действия правомерными? — спросил еще один защитник Сергея.

— Я считаю, что да.

Далее будут допрошены свидетели. Обвиняемых решено допросить в конце судебного следствия.