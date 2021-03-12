В Гродно у девочки застряла нога в лафете. На помощь пришли спасатели

Источник материала: Tut.by

В Гродно у девочки во время игры во дворе на улицу Кремко нога застряла в лафете. Самостоятельно освободиться у ребенка не получилось. На помощь пришли спасатели, рассказывает МЧС.



Фото: МЧС

Все произошло днем 11 марта. Гродненские спасатели от очевидца получили сообщение о том, что необходима помощь девочке. Выяснилось, что нога ребенка застряла в конструкции лафета, который находился в сцепке с автомобилем. Самостоятельно освободится у девочки не получилось.

Спасатели успокоили ребенка и при помощи гидравлической станции и специального инструмента разжали прутья и освободили девочку. Госпитализация ей не потребовалась.