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В Гродно у девочки застряла нога в лафете. На помощь пришли спасатели

12.03.2021 13:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно у девочки во время игры во дворе на улицу Кремко нога застряла в лафете. Самостоятельно освободиться у ребенка не получилось. На помощь пришли спасатели, рассказывает МЧС.


Фото: МЧС

Все произошло днем 11 марта. Гродненские спасатели от очевидца получили сообщение о том, что необходима помощь девочке. Выяснилось, что нога ребенка застряла в конструкции лафета, который находился в сцепке с автомобилем. Самостоятельно освободится у девочки не получилось.

Спасатели успокоили ребенка и при помощи гидравлической станции и специального инструмента разжали прутья и освободили девочку. Госпитализация ей не потребовалась.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно у девочки во время игры во двое на улицу Кремко нога застряла в лафете. Самостоятельно освободится у ребенка не получилось. На помощь пришли спасатели.
 
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