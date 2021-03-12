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В Гродно у девочки застряла нога в лафете. На помощь пришли спасатели
12.03.2021 13:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно у девочки во время игры во дворе на улицу Кремко нога застряла в лафете. Самостоятельно освободиться у ребенка не получилось. На помощь пришли спасатели,
Все произошло днем 11 марта. Гродненские спасатели от очевидца получили сообщение о том, что необходима помощь девочке. Выяснилось, что нога ребенка застряла в конструкции лафета, который находился в сцепке с автомобилем. Самостоятельно освободится у девочки не получилось.
Спасатели успокоили ребенка и при помощи гидравлической станции и специального инструмента разжали прутья и освободили девочку. Госпитализация ей не потребовалась.
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В Гродно у девочки во время игры во двое на улицу Кремко нога застряла в лафете. Самостоятельно освободится у ребенка не получилось. На помощь пришли спасатели.
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